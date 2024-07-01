政治大學南加州校友會年會 首登博物館
政治大學南加州校友會6月29日在橙縣聖塔安娜(Santa Ana)寶爾博物館（Bowers Museum）舉行年會，吸引超過150位跨世代校友齊聚一堂。這是該校友會首次在博物館舉辦年會；選在這個融合中西方文化的殿堂，別具意義。
校友會會長張芊郁表示，寶爾博物館展示了豐富的中西文化內容，其文化氛圍也與校友會的連結使命相互呼應。本次年會特別開放了中華文化館供來賓參觀，象徵著校友會連結校園生活與南加州生活的橋樑作用。她還表示，今年的年會重點是恢復因疫情中斷的傳統，重新介紹校友會理事，並持續舉辦活動加強校友之間的交流與合作。
副會長吳承先、陳宣瑋指出，政大年會的主題是「承先啟後」，而校友會一直以來都在努力吸引不同背景和世代的校友參與，實現代際融合，讓校友會更加充滿活力。今年的活動策畫和嘉賓邀請也體現這一理念。
當晚，會長交接儀式在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處組長鄭如惠的見證下舉行，由2023年滿任會長陳邑安將會長職位正式交接給張芊郁，象徵薪火相傳。
年會還設有豐富的娛樂節目，包括抽獎、Zumba舞蹈和樂團表演，讓校友們在歡快的氣氛中互動交流。參加者隨著音樂盡情舞動，現場氣氛十分熱鬧
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