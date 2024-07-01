政治大學南加州校友會年會 首登博物館

會長交接儀式在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處組長鄭如惠的見證下舉行，由2023年滿任會長陳邑安將會長職位正式交接給張芊郁，象徵薪火相傳。（記者張庭瑜／攝影）

政治大學南加州 校友會6月29日在橙縣聖塔安娜(Santa Ana)寶爾博物館 （Bowers Museum）舉行年會，吸引超過150位跨世代校友齊聚一堂。這是該校友會首次在博物館舉辦年會；選在這個融合中西方文化的殿堂，別具意義。

年會上，數代會長肩並肩站成一排，象徵著校友會傳承不輟的精神。銀髮長者與青年才俊同框，見證了政大人薪火相傳、生生不息的力量。（記者張庭瑜／攝影）

校友會會長張芊郁表示，寶爾博物館展示了豐富的中西文化內容，其文化氛圍也與校友會的連結使命相互呼應。本次年會特別開放了中華文化館供來賓參觀，象徵著校友會連結校園生活與南加 州生活的橋樑作用。她還表示，今年的年會重點是恢復因疫情中斷的傳統，重新介紹校友會理事，並持續舉辦活動加強校友之間的交流與合作。

當晚包括抽獎、Zumba舞蹈和樂團表演等豐富多元的娛樂節目，在歡快動感的音樂聲中，校友們興致盎然，興高采烈地走上舞池，隨著節奏盡情搖擺舞動，臉上洋溢著開心的笑容，彼此交流互動，共度一個愉快難忘的夜晚。（記者張庭瑜／攝影）

副會長吳承先、陳宣瑋指出，政大年會的主題是「承先啟後」，而校友會一直以來都在努力吸引不同背景和世代的校友參與，實現代際融合，讓校友會更加充滿活力。今年的活動策畫和嘉賓邀請也體現這一理念。

左起為：副會長吳承先、會長張芊郁、前會長洪巍、副會長陳宣瑋合影留念。（記者張庭瑜／攝影）

當晚，會長交接儀式在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處組長鄭如惠的見證下舉行，由2023年滿任會長陳邑安將會長職位正式交接給張芊郁，象徵薪火相傳。

張芊郁指出，選擇寶爾博物館作為年會地點，是因為博物館豐富的中西文化內容，象徵校友會連結校園生活與南加州生活的橋樑作用。（記者張庭瑜／攝影）

年會還設有豐富的娛樂節目，包括抽獎、Zumba舞蹈和樂團表演，讓校友們在歡快的氣氛中互動交流。參加者隨著音樂盡情舞動，現場氣氛十分熱鬧