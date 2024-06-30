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平權法推翻 有色人種學生受害

記者楊青╱洛杉磯報導
亞美正義促進會主席兼執行董事John C. Yang。（視頻截圖）
亞美正義促進會主席兼執行董事John C. Yang。（視頻截圖）

聯邦最高法院2023年6月歷史性裁決，終結了大學將種族視為錄取合格申請者的眾多因素之一。少數族裔教育與民權人士表示，平權法案推翻一年來，大學招生正面臨幾十年來罕見的動盪，有色人種學生入學再次面臨巨大挑戰。

少數族裔媒體中心28日舉辦「最高法院推翻平權法案一年後：發生了什麼變化？」主題研討。最高法院推翻平權法案塵埃落定，大學招生動盪隨之而來。有數據顯示，少數族裔學生更早申請大學，但FAFSA（聯邦學生援助免費申請）不斷出現設備故障和程式錯誤，讓許多申請獎學金的學生不得不放棄夢想學校，改申請可負擔的學校。

與會人士表示，有色人種學生今年申請大學受到多大影響，目前尚未有明確數據，但最高法院去年推翻平權法案之後，有色人種在大學錄取、政府以及企業的就業機會都受到影響。

大學機會運動政策研究總監Vikash Reddy表示，加州25年前通過209號提案，倡導政府和大學在招聘和升學錄取中禁止考量種族因素。去年高院推翻平權法案後，在今年的大學升學中，很多有色人種學生大大提早了申請時間，但由於FAFSA的種種亂象，很多學生未能如願獲得夢校錄取，獎學金也受到很大影響。

Reddy表示，目前很難收集到多少有色人種學生受到影響，因為很多大學從今年開始不再統計學生族裔。與此同時，廢除平權法案的影響也擴大到了社會的方方面面。他舉例說，德州和佛羅里達已開始削減各種項目對少數族裔的優惠，有色人種大學生的獎學金政策也受到影響，密蘇里、肯塔基州和威斯康辛等州，都已停止發放傳統為少數族裔量身訂製的大學獎學金；猶他州一些大學也關閉原來的非裔學生和女性中心。

他表示，民權團體正在尋找方案能夠減輕衝擊，包括推動反對父母校友惠及子女錄取的大學傳統，包括加州、紐約、麻州和明尼蘇達州等都在考慮立法。

亞美正義促進會主席兼執行董事John C. Yang表示，今年很多學生在申請大學時不知道是否該提及自己的族裔，很多有色人種學生不確定自己在申請夢校時得到公平對待。他表示，亞美正義促進會正在推動大學錄取「整體考慮」，大學招生首先要考慮學生的家庭、社區和生存環境，更好的評估他們的資質，提供最大化的機會。他認為，學術成績不是決定錄取的最主要因素，而是首先看他們在家庭和高中的表現，最後才是學術成績。

法律辯護基金策略計畫總監Jin Hee Lee表示，有人認為如果給一個族裔優惠和政策傾斜，就是對另外一個族裔的歧視，如果一個少數族裔受惠，另外一個少數族裔就會受損。她認為，無論是教育還是職場，一直存在族裔的不平等，各族裔之間不是博弈關係，每個人都應該有公平機會。

墨美法律辯護和教育基金會總裁兼法律顧問Thomas A. Saenz表示，今年包括耶魯等在內，在錄取新生時已停止蒐集申請人族裔信息，嚴格講違反了法律的一些條例。

墨美法律辯護和教育基金會總裁兼法律顧問Thomas A. Saenz。（視頻截圖...
墨美法律辯護和教育基金會總裁兼法律顧問Thomas A. Saenz。（視頻截圖）
大學機會運動政策研究資深總監Vikash Reddy。（視頻截圖）
大學機會運動政策研究資深總監Vikash Reddy。（視頻截圖）
法律辯護基金策略計劃總監Jin Hee Lee。（視頻截圖）
法律辯護基金策略計劃總監Jin Hee Lee。（視頻截圖）

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