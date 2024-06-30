反露宿法裁決 洛杉磯市長譴責

洛杉磯市長貝斯擔心，最高法院裁決可能將更多無家可歸者送至洛杉磯。（ABC 7）

洛杉磯 日報報導，最高法院日前在俄勒岡州山城格蘭茨帕斯（Grants Pass）公園與無家可歸者訴訟案（Grants Pass v. Johnson）支持反露宿法（anti-camping laws）裁決，意味著城市可對睡在公共場所的無家可歸者開罰，無論當地是否有可用的避難所床位。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）和洛縣 政委員霍華特（Lindsey Horvath）譴責此裁決，稱這將導致對無家可歸者刑事化，在未解決整體危機的情況下，將人們從一個社區轉移至另一個社區。

貝斯在28日記者會上坦言，若其他城市可對無家可歸者進行開罰或驅除，她擔心從其他地區來洛市的無家可歸者人數會增加。

最高法院做出這項裁決的同一天，洛杉磯遊民服務局（Los Angeles Homeless Services Authority）宣布2023年從洛杉磯街頭搬到避難所人數創歷史新高的好消息。洛縣官員稱，格蘭茨帕斯的裁決恐削弱這項進展。

長堤 市長理查森（Rex Richardson）滿意此裁決，稱「多年來城市一直受到法律模糊性限制，無法實施正常措施保護居民福祉。」他還表示，僅執行反露宿法不能終結無家可歸問題，長堤仍會致力增加永久性住房、避難所和無家可歸者服務。

橙縣縣政委員佛利（Katrina Foley）也稱，「最高法院的裁決會使橙縣受影響城市，努力將人們從不安全的營地轉移至庇護所，最終得到永久支持性住房。」加州參議員布萊克斯皮爾（Catherine Blakespear）也稱此裁決「允許地方政府制定和執行所需政策，確保我們公共地區免受不安全營地影響。」

但貝斯認為，城市不需反露宿法讓人們離開營地。她指出，「內部安全」（Inside Safe）計畫清理52個營地，在沒有任何開罰的情況下，成功將2800多人轉移至室內。