華埠多層面預防宣導 全國槍暴防範意識月畫完美句號

洛杉磯華埠服務中心、洛杉磯縣公共衛生局暴力預防團隊及聯邦眾議員趙美心（左一）辦公室29日共同舉辦槍枝暴力預防研討會。（記者楊青／攝影）

洛杉磯 華埠服務中心、洛杉磯縣公共衛生局暴力預防團隊（Los Angeles County Office of Violence Prevention）及聯邦眾議員趙美心辦公室29日共同舉辦槍枝暴力預防研討會，與會專家指出，洛杉磯縣近年的槍枝他殺死亡率暴增46%，高於全國平均20個百分點以上，形勢嚴峻。活動現場還向民眾免費提供槍鎖，幫助民眾安全存放槍枝，尤其是有未成年孩子的擁槍家庭。

昨天活動以專題演講、槍枝暴力受害親屬見證、民眾問答以及現場諮詢等多種活動方式，為2024年全國槍枝暴力防範意識月畫上句號。

以華人爲主的百餘民眾當天上午前往蒙特利公園蘭利老人中心參與槍枝暴力預防研討會。（記者楊青／攝影）

以華人為主的百餘民眾當天上午在蒙特利公園蘭利老人中心全程參與。趙美心表示，2023年新年除夕發生在蒙市的大規模槍擊案件，奪去了11條生命，事實上這樣的悲劇並非完全不能防範。試想如果槍手的生活中能夠有人發現他的精神和心理狀況異常並給與幫助，包括暫時收繳他的槍枝，情況就可能不一樣。

洛縣 公衛局暴力預防社區專員Mia Porter表示，根據美國公衛部槍枝暴力犯罪統計，全美高達54%的成年人表示自己或家人曾遭遇與槍枝相關的事件，槍枝就像流行病一樣致命。2019年至2021年，全美的槍枝事件死亡率驟升23%，加州 增25%，洛杉磯縣更是暴增46%。

根據洛縣公共衛生局數據，2022年，全美與槍枝有關的死亡中，56%是使用槍枝自殺，41%是他殺；加州48%的槍枝死亡是自殺，48%是他殺；洛縣的情況尤其令人矚目，高達60%的槍枝死亡是他殺，37%是自殺。2022年，洛杉磯縣共發生與槍枝有關的凶殺案500起，與槍枝相關的攻擊住院626人次，損失97億元；開槍自殺313人，19人使用槍枝自殺未遂，各種損失42億元。

以華人爲主的百餘民眾當天上午前往蒙特利公園蘭利老人中心參與槍枝暴力預防研討會。（記者楊青／攝影）

洛縣公共衛生局健康教育專員Patricia Hernandez表示，加州和洛縣的槍枝暴力和犯罪駭人聽聞，但並非束手無策，事實上每個人都可以發揮作用。比如洛縣近年成立了地區性預防暴力聯盟，洛縣暴力預防辦公室與30多個社區和合作夥伴協作。

與此同時，加州和洛縣也倡導全面的槍枝安全法規教育，目前已在洛縣五個學區展開試點，全面提高K-12學生的槍枝暴力防範教育。

當天活動免費提供槍鎖，幫助民眾安全存放槍枝，尤其是有未成年孩子的擁槍家庭。（記者楊青／攝影）

當天活動還現場向民眾免費提供槍鎖，幫助民眾安全存放槍枝，尤其是有未成年孩子的擁槍家庭。目前洛縣還在多個公共圖書館免費提供槍鎖，包括華人聚集地區的羅斯密圖書館。