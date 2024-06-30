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槍手闖韓國城 45秒洗劫麵包店

編譯陳盈霖／綜合報導
韓國城一家麵包店日前遭持槍男子搶劫。（KTLA 5）
韓國城一家麵包店日前遭持槍男子搶劫。（KTLA 5）

韓國城日報報導，洛杉磯韓國城（Koreatown）鄰近商家近期發生一連串搶案，包括一家麵包店發生武裝搶劫，附近居民恐慌。

6月25日晚間10時20分左右，一名持槍嫌犯進入11街和Western Avenue附近的Coin De Rue麵包與咖啡店威脅三名員工。根據監視器畫面，事發時員工正準備打烊，一名男子走近店裡收銀台前，從斜背包掏出一把左輪手槍，威脅員工要錢。嚇壞的員工沒有反抗，打開收銀機，搶匪拿走現金後揚長而去，整個過程只花45秒。

麵包店報警稱，劫犯是名30多歲非韓裔男子，頭戴迷彩帽、口罩、手套和護袖。麵包店經理告訴韓國城日報，「嫌犯似乎知道我們營業時間，幾乎在打烊時刻進門，」經理表示，「我們沒想到發生這種事，但我們教導員工，若有人要錢就給。」

麵包店失望的是，近期發生許多起事故後，他們曾向商場業主請求派一名保安，但並未獲得批准。經理也指出，事發後員工撥打911通報武裝搶劫，但警方過了30多分鐘才抵達。

洛市警局（LAPD）公共資訊辦公室表示，警員接獲持槍搶劫電話後，花20分鐘到達現場。「當晚10時41分接到電話，16分鐘後派出員警，當晚11時01分抵達現場。」警方解釋，延誤是因其他警員有其他任務。自2019年以來警局人員短缺約1000人。

今年4月在洛杉磯韓裔美人聯合會（Korean American Federation of LA）上，洛市警局韓裔局長Dominic Choi和洛市長貝斯（Karen Bass）對韓國城居民批評警察反應延遲表示歉意，承諾防止類似事件發生。

事實上韓國城近期並不平靜。4月26日一名嫌犯在Awon餐廳從顧客椅子上偷走包包後逃跑。4月7日，三名嫌犯在韓國城Berendo Street一棟公寓停車場攻擊一名中國男子並搶走錢財。2月1日，一男一女假扮顧客進入Kimbap Paradise餐廳，偷走一名顧客椅子上的包包。

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