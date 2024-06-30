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橙縣音樂舞蹈中心T.O.P獎頒給15人 第1名獲獎金千元

記者張宏／洛杉磯報導
橙縣音樂舞蹈中心的頒獎典禮上，15名來自美國各地的12歲到17歲的女性舞者展現其舞蹈實力並獲得獎杯和獎金鼓勵。（記者張宏／攝影）
橙縣音樂舞蹈中心的頒獎典禮上，15名來自美國各地的12歲到17歲的女性舞者展現其舞蹈實力並獲得獎杯和獎金鼓勵。（記者張宏／攝影）

橙縣音樂舞蹈中心（OCMD）主辦的T.O.P獎才華橫溢的傑出表演者（T.O.P Awards Talented Outstanding Performer）頒獎典禮27日在約巴林達市（Yorba Linda）尼克森總統圖書館舉行，15名來自美國各地的12歲到17歲的女性舞者展現其舞蹈實力並獲得獎杯和獎金鼓勵。

主辦方章雅靜畢業於北京舞蹈學院編導系，曾為張藝謀編舞。她表示，他們通過在全美尋找有才華的舞者，讓其接受專業的培訓和訓練，幫助其走向更大的舞台。這次從美國各地層層選拔出15名舞者，她們的年齡從12歲到17歲不等，邀請覆蓋各個舞蹈種類的老師還有音樂劇的老師對其進行10天的培訓授課，讓這些已有不錯舞蹈基礎的學生有更大提升。

OCMD創始人張祥華（Charlie Zhang）表示，這是一個有意義的活動，看到孩子們暑期在這裡度過10天，透過大師班和由著名舞蹈家組成評委團指導和比賽提升這些年輕舞者的水平，幫助他們發揮潛力。

從美國各地層層選拔出15名舞者，各個身懷精湛舞技。（記者張宏／攝影）
從美國各地層層選拔出15名舞者，各個身懷精湛舞技。（記者張宏／攝影）

這次請來的老師和評委都是重量級，包括自20歲便成為舊金山芭蕾舞團最年輕且是首位華裔首席舞者的譚元元、爾灣加大（UCI）舞蹈教授Jodie Gates和OCMD董事Dawn S. Reese擔任評委。譚元元表示，舞蹈是她人生的全部，舞蹈讓人生更加接近完美。通過這些天和學生們的相處，其中包括六個小時的一對一機會，評委們為其提出很多改善意見，也發現很多有才華的選手，她很高興幫助這些學生提升自己。

橙縣藝術學校創始人Ralph Opacic和OCMD首席執行官Douglas Freeman等人都出席活動，Freeman表示，他將帶領部分OCMD學生7月去中國廈門進行暑期交流，OCMD願意為有才華的孩子創造更多的機會。

亞裔名人堂總裁謝明錦（Maki Hsieh）表示，OCMD展示出在音樂和舞蹈培養方面的專業性，名人堂將與其合作，在爾灣大公園打造全新的表演藝術中心，培養更多華人子弟，讓其施展音樂舞蹈天賦。表演中心占地8萬多呎，大幅增加私人教學工作室、教室、練習室、排練和表演空間。

張祥華夫婦與獲得第一名的Isabella Kouznetsova（中）合影。（記...
張祥華夫婦與獲得第一名的Isabella Kouznetsova（中）合影。（記者張宏／攝影）

經過激烈角逐，選手Isabella Kouznetsova以其精湛舞技獲得第一名和1000元的獎金，Rachel Lee、Zoe Chen和Charlotte Huang分別獲第二到第四名。Hailey Chan獲得觀眾票選人氣獎，Melody Jia獲得最大進步獎、Jordan Caasi Eskenazi獲得創新獎、Denise Loaiza獲得多文化獎、Demi Yan獲得領導力獎， Diana Kouznetsova和Charlotte Huang及Catherine Yin獲得創意展示獎。

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