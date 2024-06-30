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鑽石吧7-11月美食周 消費現金回饋10%

記者楊青／鑽石吧報導
鑽石吧與全國多家大型食品商合作，在暑期至秋季四個月中推出美食消費現金回饋獎勵活動，鼓勵居民在當地消費，也歡迎周邊民眾到鑽石吧消費，節省10%。（鑽石吧市府提供）
鑽石吧與全國多家大型食品商合作，在暑期至秋季四個月中推出美食消費現金回饋獎勵活動，鼓勵居民在當地消費，也歡迎周邊民眾到鑽石吧消費，節省10%。（鑽石吧市府提供）

鑽石吧與全國多家大型食品商合作，在暑期推出美食消費現金回饋獎勵活動，鼓勵居民在當地消費，也歡迎周邊民眾到鑽石吧消費，節省10%。

鑽石吧市府從疫期開放之後每年舉辦美食周，由本地餐飲商家提供一定額度的折扣優惠，鼓勵民眾在當地消費。今年則推出規模更大的「Keep it Local:Shop Diamond Bar First」活動，首次聯手全國多家知名飲食連鎖商家，從7月開始到11月，配合全國性一系列的美食節日，民眾在當地消費，將獲得10%的現金回扣。

鑽石吧/全國美食假期活動將從7月持續到11月，包括7月的「全國炸薯條日」和「全國冰淇淋日」 、8月的「玉米捲星期二」、9月的全國「我愛食物日」和「全國咖啡日」、「全國甜點日」、「全國玉米捲日」、10月的「全國三明治日」和11月的「全國披薩日」。在每個月這些特別的飲食嘉年華指定周內，民眾在鑽石吧指定餐廳消費都可獲得10%的獎勵。

參與者在智能手機上使用App Store或Google Play下載Bludot Technologies, Inc.的免費Open Rewards:Shop Local應用程序建立帳戶。如果連結信用卡或金融卡，現金獎勵將自動套用到消費者的帳戶。獎勵將保留在消費者的帳戶中，下次購買時可用於交易使用，也可以要求現金兌換返還。

鑽石吧 咖啡 信用卡

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