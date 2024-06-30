亞裔青少年中心理事會就職 服務低收戶、新移民貢獻多

AYC新一屆理事會就職儀式，加州眾議員方樹強（後排右二）與參議員魯比歐（前排中）等全體大合影。（記者沈瑋／攝影）

亞裔青少年中心（Asian Youth Center，簡稱AYC）於27日晚在聖蓋博 市的Grapevine Arbor舉辦2024-25年理事會就職典禮暨家鄉美食活動。

加州眾議員方樹強（Mike Fong）主持了宣誓儀式。他表示，AYC是聖蓋博谷最重要的非營利組織之一，每月為500多個低收入 和移民家庭 提供免費餐食，迄今已提供超過26萬份。他非常高興在2022年為AYC爭取到150萬元的州府資金，用於改善基礎設施。

AYC理事董事長Bryan Chau表示，感謝方樹強議員及現任理事會成員、工作人員以及整個社區。過去五年，AYC的收入幾乎增長了三倍，這都要歸功於大家的出色工作，以及社區成員、贊助商的鼎力支持。

AYC執行長傅美雪（Michelle Freridge）表示，AYC成立35年來，一直致力為低收入者、新移民及面臨風險的青少年提供服務。當晚的活動亦是為了籌措資金，預計籌得約3至3.5萬元，繼續推進心理健康教育和老年人服務。此次AYC迎來五位新理事，期待與他們一起和社區繼續合作。

獲獎華裔作家陳國材在會中分享新書。（記者沈瑋／攝影）

特邀嘉賓、獲獎華裔作家陳國材（Curtis Chin）亦在活動上朗讀了他的新書《我在中餐館學到的一切》（Everything I Learned, I Learned in a Chinese Restaurant: A Memoir）節選。他講述了自己在底特律的父母開的中餐館裡成長，如何走上了寫作之路，以及陳果仁（Vincent Chin）遇害事件對他本人、他的家族、當地華裔及亞裔群體的深遠影響。