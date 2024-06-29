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洛杉磯遊民微減1% 6年首見

洛杉磯訊
洛杉磯市中心街頭的遊民帳篷。（記者楊青／攝影）
洛杉磯市中心街頭的遊民帳篷。（記者楊青／攝影）

洛杉磯遊民服務管理局28日發布最新統計報告表示，在連續六年成長之後，2024年大洛杉磯地區遊民人數12萬564，首次小幅減少1%。

洛杉磯遊民服務管理局（The Los Angeles Homeless Services Authority）28日公布多項由數百名志願者搜集的調查和統計數據，2024年洛縣遊民人數為7萬5312人，比2023年微幅下降0.27%；洛市遊民人數為4萬5252人，比上年下降2.2%。

洛杉磯遊民服務管理局公布的最新數據還包括：洛杉磯縣庇護所遊民數量增加12.7%；洛杉磯市避護所遊民數量增加17.7%。LAHSA對外事務副主任Paul Rubenstein表示，隨著愈來愈多遊民進入避護所或其他形式的避護所，政府「對臨時住房改變遊民形態持謹慎樂觀態度」，也有信心讓更多遊民離開街道，住進永久住房。

洛杉磯市長貝斯在當天數據公布後發表一份聲明表示，多年來，統計顯示遊民人數不斷增加，她和她的社區也感受到這一點，但她表示，洛杉磯正從遊民危機中走向新方向，多方合作，共同解決問題。

洛杉磯縣縣政委員Janice Hahn也發表聲明表示，多年來第一次，睡在遊民避難所床上的人數增加，街道人數減少，下一步是建造更多永久性支持性住房，有效解決大洛杉磯地區的遊民危機。

Paul Rubenstein在當天的記者會上指出，到目前為止，洛杉磯已完成遊民永久性住房超過2800個，如果按照這個速度，有信心在幾年內結束洛杉磯到處是遊民的現象。

LAHSA報告稱，約22%的遊民報告患有嚴重的精神疾病，另外24%的無家可歸者報告有物質使用障礙，但兩個數字均比2023年和2022年均有所下降。

遊民 洛杉磯 洛縣

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