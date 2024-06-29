阻遊民門口搭棚 商家放大型植物箱

好萊塢錄音界老字號Sunset Sound在自家門前的公共便道上放置幾十個大型植物箱，希望阻止遊民搭帳篷長期居住。（記者楊青／攝影）

不堪遊民 帳篷長期占領門前便道及其帶來的衛生和安全擔憂，洛杉磯 部分商家和居民開始想招，以環保和綠化為由在門前公共便道上放置大型植物，讓遊民帳篷無立足之地。這招引起不少華洋商家和社區關注，但洛杉磯市表示，公共便道放置大型植物需要許可，具體規定正在研究當中。

好萊塢錄音界老字號Sunset Sound在自家門前的公共便道上放置幾十個大型植物箱，希望阻止遊民回來搭帳篷長期居住。（記者楊青／攝影）

好萊塢 錄音界老字號Sunset Sound負責人Paul Camarata近日主動找到媒體，公布自己將在錄音場前面的公共人行道放置大型植物箱計畫。每個植物箱200多磅，種上帶刺的仙人掌和乾燥植物，幾十個沿街排放。Camarata解釋，他父親1965年買下好萊塢Sunset大道和Highland大道交口附近的這處地方，作為好萊塢電影電視錄音棚。將近60年過去，錄音棚發展成了音樂錄製公司，常年都有各地音樂人前來錄音。但從兩年前開始，大批遊民在他的門前搭帳篷，「開始是一些遊民在附近出入，後來有人在這裡搭帳篷，再後來半條街都是帳篷」。他表示，雖然最近洛杉磯清理了一些帳篷，但還是有遊民不斷回來，重新聚集。

Sunset Sound第二代傳人Paul Camarata表示，他父親1965年買下這塊地做錄音棚時，肯定不會想到變成今天的樣子。（記者楊青／攝影）

Paul Camarata說，他家離附近教堂半個街口，該教堂每周五次給遊民和清寒人士免費分發食物，很多遊民領取食物，就近吃喝睡覺，乾脆搭帳篷住下來。他說，他的客戶都是音樂和影視人，不少是女性，有時工作到深夜，大家都感覺很不安全。門前出現大批遊民帳篷後，很多客人不願來這裡。他說，父親半個多世紀前買下這塊地，兩代人經營得有聲有色，「但父親要是知道現在這情形，肯定認為買錯了地方」。

好萊塢錄音界老字號Sunset Sound負責人Paul Camarata表示，附近教堂每周五次發放免費食物引來大批遊民，很多遊民後來就地搭帳篷長期居住。（記者楊青/攝影）

統計數字顯示，南加州近年的遊民以洛杉磯市中心、好萊塢和威尼斯灘最為集中，主要是因為三地服務設施集中，免費服務較多。洛市中心政府機構雲集，雖為遊民帳篷的重鎮，卻聽不到抱怨的聲音；遊民在好萊塢和威尼斯商業街搭帳篷抱團取暖，則引來商家的強烈反彈。

好萊塢錄音界老字號Sunset Sound在自家門前的公共便道上放置幾十個大型植物箱，希望阻止遊民搭帳篷長期居住。（記者楊青/攝影）

「我們原是非常清淨的小院，但兩年前開始在高牆上加上了鐵架，後來又在鐵架上再加裝帶刺鐵絲網」，Camarata說，原因是他們的辦公室夜間常常被人破門而入，翻箱倒櫃。這次他特別訂購了幾十個大型植物箱，希望阻止遊民繼續在他門前搭帳篷。他特別找到了洛杉磯市長貝斯，詳細報告了遊民對他和其他商家的干擾，包括隨地大小便，臭氣熏天、吸毒，商家不勝其擾。

不過，洛杉磯市府表示，他們從來沒有遇到商家在人行道上大規模放置大型植物箱的要求，將儘快研究出許可方案，包括可以允許多大的植物箱子、植物種類、植物間距，殘障輪椅是否可以安全通過等等。

南加州類似處境的不少華洋商家，對洛杉磯此議題高度關注。格蘭杜拉華人商家鄭女士表示，如果洛杉磯商家成功，她一定盡速效仿，因為她位於當地市中心的餐館，門前同樣長期被遊民占領，不堪其擾卻毫無辦法。