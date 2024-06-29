佛光山楊朝祥訪洛城 推動無疆界大學理念

曾任台灣教育部部長、現任佛光山教團系統大學總校長的楊朝祥博士到訪洛杉磯。（本報記者／攝影）

由印太研究中心、美洲茶道協會聯合主辦的「佛光大學與當地交流會」，25日在蒙市天仁茗茶輕鬆小站舉行，曾任台灣教育部部長、現任佛光山教團系統大學總校長、佛光大學名譽校長的楊朝祥博士本次特地到訪洛杉磯 ，與當地大學交流合作辦學，以及推動人工智能 在醫學課程教學方面的可能性。

楊朝祥博士表示，此次代表佛光大學來到洛杉磯，希望把佛光山大學的資源整合在一起，創建更多國際化的課程，推動無疆界大學的理念，這次也將和洛杉磯的西來大學共同討論合作辦學的可能性。此外，本次到訪還與尤之毅教授共同商討了人工智能在醫學課程教學方面的運用理念，希望未來通過人工智能培養出更多醫學人才。

印太研究中心首席顧問創辦人兼主席陳貴東、執行長楊賢怡、首席顧問尤之毅教授、印太研究中心人文學術教育委員會主席湯健明、加福醫學中心院長陳昌平，均出席了這項活動。

尤之毅說，她的專業是藥劑學，並且在南加州大學從事了20多年的教育工作，去年退休後，她希望能繼續相關的教育事業。於是，她產生了一個構想，將人工智能運用在醫療管理和治療上；這是全世界都在摸索的事情，也希望亞洲的學生能夠趕上這個時代趨勢。在台灣前駐美代表袁健生大使的推薦和與楊朝祥博士的商討下，未來計畫與西來大學探討合作的可能性，成立國際化的醫療管理專業。