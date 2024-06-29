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佛光山楊朝祥訪洛城 推動無疆界大學理念

本報記者／蒙特利公園市報導
曾任台灣教育部部長、現任佛光山教團系統大學總校長的楊朝祥博士到訪洛杉磯。（本報記者／攝影）
曾任台灣教育部部長、現任佛光山教團系統大學總校長的楊朝祥博士到訪洛杉磯。（本報記者／攝影）

由印太研究中心、美洲茶道協會聯合主辦的「佛光大學與當地交流會」，25日在蒙市天仁茗茶輕鬆小站舉行，曾任台灣教育部部長、現任佛光山教團系統大學總校長、佛光大學名譽校長的楊朝祥博士本次特地到訪洛杉磯，與當地大學交流合作辦學，以及推動人工智能在醫學課程教學方面的可能性。

楊朝祥博士表示，此次代表佛光大學來到洛杉磯，希望把佛光山大學的資源整合在一起，創建更多國際化的課程，推動無疆界大學的理念，這次也將和洛杉磯的西來大學共同討論合作辦學的可能性。此外，本次到訪還與尤之毅教授共同商討了人工智能在醫學課程教學方面的運用理念，希望未來通過人工智能培養出更多醫學人才。

印太研究中心首席顧問創辦人兼主席陳貴東、執行長楊賢怡、首席顧問尤之毅教授、印太研究中心人文學術教育委員會主席湯健明、加福醫學中心院長陳昌平，均出席了這項活動。

尤之毅說，她的專業是藥劑學，並且在南加州大學從事了20多年的教育工作，去年退休後，她希望能繼續相關的教育事業。於是，她產生了一個構想，將人工智能運用在醫療管理和治療上；這是全世界都在摸索的事情，也希望亞洲的學生能夠趕上這個時代趨勢。在台灣前駐美代表袁健生大使的推薦和與楊朝祥博士的商討下，未來計畫與西來大學探討合作的可能性，成立國際化的醫療管理專業。

幾位教育和醫學領域的專家在會上闡述了對人工智能運用的看法。楊賢怡表示，在電腦剛剛出現時，人們擔心這是否會影響就業和人類的生存，事實證明人類可以掌控和運用這個工具。他相信只要合理運用人工智能，就可以在未來為社會帶來更多就業機會和價值。楊朝祥博士補充，人工智能目前在台灣的發展又快又火紅，幾乎人人都在談論。人才教育的第一部分是培養硬體和軟體人才，第二部分就是將人工智能發展的成果運用在專業領域，更重要的是，讓每個人都學會如何使用人工智能工具，成為一項基本素養。

加福醫學中心院長陳昌平醫師（左起）、印太研究中心首席顧問尤之毅教授、執行長楊賢怡...
加福醫學中心院長陳昌平醫師（左起）、印太研究中心首席顧問尤之毅教授、執行長楊賢怡、佛光山教團系統大學總校長楊朝祥博士、印太研究中心人文學術教育委員會主席湯健明、創始人陳貴東出席「佛光大學與當地交流會」 。（本報記者／攝影）

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