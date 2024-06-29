華人Costco 新台灣食品主打家鄉味 創辦人陳英琴獲2024金冠獎

南加州華人超市「新台灣食品」創辦人陳英琴榮獲2024年金冠獎，公司憑藉豐富的進口商品和台灣特色產品，從小店發展為大型批發零售企業，享有「華人Costco」美譽。（記者張庭瑜／攝影）

新台灣食品創辦人陳英琴是世界華人 工商婦女企管協會2024年金冠獎得主之一，她所經營的超市憑藉豐富的進口商品和台灣特色產品，以及薄利多銷策略，經過30多年發展，已從一家小店擴張為擁有五棟倉庫的大型批發零售企業，更在當地社區贏得「華人Costco」的美譽。

新台灣食品於1993年由陳英琴在聖蓋博市的山谷大道（Valley Blvd）創立，鄰近現今的希爾頓飯店（Hilton Hotels）。公司初期經營艱難，但憑藉獨特的商品選擇和優質服務贏得顧客青睞。然而，隨著生意興隆，也引來競爭對手的不滿，以投訴顧客車輛影響居民生活等，試圖阻礙新台灣食品的發展。

面對種種挑戰，加上倉儲空間不夠等，新台灣食品經營三到四年後搬遷至艾爾蒙地 市（El Monte）現址。新台灣食品前台經理Evie回憶：「當初這裡環境荒涼，我們選擇中間的一棟倉庫做為起點，有時候整天都看不到幾輛車經過。」

搬遷後的頭一兩年是新台灣食品最艱難的時期。為吸引客戶，公司採取多種策略，包括投放廣告和依靠老客戶介紹新客戶等。隨著時間推移，業務逐步增長，新台灣食品不斷擴大規模，先後租下了第二棟、第三棟倉庫，如今已擁有五棟倉庫，成為一家大型批發零售企業。

新台灣食品的特色在於其豐富的進口商品，特別是台灣特色產品，一直深受顧客喜愛。例如阜杭豆漿、光泉牛奶等產品，都屬熱銷款。然而，產品保質期有限，加上運輸過程的不確定性，供應鏈管理成為一大挑戰，例如辣椒乾被美國食品藥品管理局（FDA）扣留等，會使商品無法及時上架。

陳英琴說，店內台灣特色零食，例如佳德鳳梨酥、蚵仔煎口味的特色洋芋片等，產品保鮮期僅三周左右，沒有添加防腐劑，但通常到貨不到兩周就搶購一空。

為方便顧客購買熱門商品，新台灣食品開發了網上訂閱服務。顧客可以在公司網站上訂閱到貨通知，只需留下電話號碼，一旦商品到貨，系統便會自動發送通知，確保顧客不會錯過心儀商品。

陳英琴指出，疫情 更為公司客戶結構帶來明顯變化。零售客源占比從原來的30%上升至45%至50%，餐館客源則從70%降至55%至60%。此外，公司客戶族裔結構更加多元化，早期的主要客戶是華裔餐廳，現在泰國、韓國、西裔等顧客比重大幅上升。她特別提到，飲料店需求顯著增加，推動飲料相關商品的銷售，例如來自台灣的各類飲料和飲料杯、外賣盒等。

近年來，隨著市場需求變化，新台灣食品也不斷調整商品種類，增加更多來自台灣和中國的特色產品，特別是台灣進口的各類薯片和飲料，例如麥香紅茶和阿薩姆紅茶等。

新台灣食品商品價格也相當有競爭力，因採取薄利多銷策略，吸引大量忠實顧客。她舉例說，一些商品如樂事薯片在店內售價僅為2.5元，比超市特價還低，使新台灣食品在市場上有明顯優勢。