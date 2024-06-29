逃出「殺豬盤」維州華人感謝世報

詐騙集團的文件做得非常官式，幾可以假亂真。（薛先生提供）

維吉尼亞州 一對華人 夫婦近日不幸落入詐騙「殺豬盤」，遭「福建警檢部門」連日轟炸禁閉圍困，所幸在準備付錢的關鍵時刻，看到洛杉磯世界日報 的重大連環詐騙案報導，急踩煞車，避免了重大損失。

家住維吉尼亞州的薛先生和太太趙女士21日從東岸打電話給本報記者楊青，感謝日前詳細報導72歲華人女博士被詐騙340萬元的案例。趙女士表示，「如果不是看到這篇報導，我們當時就付錢了。」

薛先生表示，6曰16日星期六他太太下班回家後接到一個陌生電話。剛開始太太不予理睬，但是對方連續打了三通電話進來，太太心生好奇，號碼顯示的區號是410，屬於華府和馬里蘭地區。太太接起電話，馬上傳來一個英語男聲：「你說英文還是中文？」薛太太表示自己說中文。

來電說女兒買手機犯案

對方馬上說，自己是美國聯邦通訊管理委員會（FCC）的工作人員，同時提供了工作身分號碼，然後問說，你是不是有一個女兒叫做什麼名字。薛太太說，男子當時說對了她女兒的名字。男子繼續說，薛太太的女兒在中國廈門市高崎機場買了一支手機，回到美國後打電話行騙，已經有人舉報，廈門公安部門查了這個電話，是薛太太女兒的名字，所以他打電話，要薛家人到廈門公安部門報案。薛太太有點慌亂，「遠在廈門，我們怎麼報案？」對方馬上接口：「這樣好了，我幫你轉轉看。」

電話視頻顯示公安部門

薛先生表示，太太接聽男子電話時，他當時也正好在家，「不知道什麼原因，我太太手機裡跳出了中國公安局環境的影像，現場的人穿著警服」。他表示，後來幾天太太的手機再沒出現公安部門的環境，但太太手機「不知不覺」被轉到Skype，全天處於對方的監控當中。

對方向薛先生和太太說，「你們現在就報案，我幫你們登記，但這件事情不能讓別人知道，講電話時也不能有旁人在場。」過了一會兒，男子說，已完成報案，現在需要報案人的信息，要求薛先生和太太把駕駛執照拍照片傳給他。夫婦倆不疑有詐就照辦。

薛太太補充，在對方幫忙報案過程中，她聽男子突然呼叫「總部」，然後過了一會，「總部」回答說這兩個駕駛執照都涉及詐騙，一個涉案金額250多萬美元，另外一個涉案詐騙150多萬元。然後男子向薛氏夫婦解釋，有一個叫陳東的人在紐約到處行騙作案，「你們的駕駛執照可能被他盜用在銀行開帳戶，現在大陸有很多受害者，很多人不堪重壓自殺。」對方要夫婦馬上接受調查，因案情重大，要簽保密條款，不可以對任何人講，而且每四個小時就要向他報告在哪裡幹什麼。

得接受調查並付保證金

第二天，薛太太在對方的追問下說出了自家的財務狀況，包括在多少帳戶各有多少錢等等，她表示，當時「只是想要儘快證明我們的收入來源清白」，想要對方儘快查明，完全沒想到自己已落入「殺豬盤」。對方進一步表示，因為涉案重大，薛氏夫婦都要去廈門公安局接受調查，直到這個案子完畢為止，前後大概需三個月。

當薛太太表示自己上班沒時間，先生心臟不好不能去時，對方答說：「那這樣子好了，我跟『檢察長』申請，看看能不能找到本系統的人幫你們擔保，保外候審，你們可以留在美國接受調查，但條件是需要有保證人，而且提供保證金。」

對方最後提供了「廈門公安局」一位「江姓警官」作為兩人的保證人。江警官則表示自己擔保責任重大，需要儘快具體落實保證金。

看了報導才知全是騙局

「就在我準備和江警官落實保證金時，我先生給我看了洛杉磯世界日報記者的一篇報導。」薛太太表示，她一看嚇一大跳，「那個被騙的年長者不就是我自己嗎？」她表示，報導中被騙340萬的華人女博士被騙過程，幾乎和她正經歷的一模一樣，也是陌生電話，也是廈門警察局，也是警官做擔保，也有檢察官介入。夫妻倆馬上趕到銀行，確保外人不能調動他們的帳戶。

薛太太表示，廈門公安江警官果然再打電話進來。薛太太當場將對方揭穿，「我們把世界日報的報導傳給他」，「對方繼續一直打電話進來，說要讓我們聽他解釋。」薛太太和先生馬上關閉對方的監控設備，拆除了與對方的所有通訊。