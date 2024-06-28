白卡保留針灸項目 中醫界感謝加州府會

加州第19區眾議員華裔候選人李志威（右二）與華裔社區代表們參加記者會。（記者李怡╱攝影）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）在最新的2024至2025年度預算 中宣布，加州醫保（Medi-Cal，俗稱白卡）中的針灸服務將被繼續保留。這一決定離不開針灸界、立法者和醫保受益者的緊密協作和努力支持。

加州第19區州眾議員華裔候選人李志威（David Lee），與美國中醫公會（AACMA ）榮譽會長黃憲生、退休法官郭麗蓮和前加州法務監督委員李焯宗，27日在金山中華總會館感謝紐森和所有為保留這一福利而努力的針灸界、政界、社區的支持。

大量的醫療臨床研究證明針灸對於治療各種痛症及其他疾病具有療效。州府每年給Medi-Cal的預算約580萬元，只占州Medi-Cal預算359億元的不到1萬分之1.6， 非常非常少。如果刪除了針灸治療項目，Medi-Cal的病人將需要被迫接受費用更高、副作用更大的其它治療方法，政府也會花費更多的錢。

但加州政府正面臨財政赤字，入不敷出。紐森曾提議縮減Medi-Cal的一些項目，包括針灸福利。美國中醫公會、金山東北醫療中心等50位針灸師、學生及病人，5月底參州府參眾兩院預算委員會聽證會，反對削減。李志威、郭麗蓮和李焯宗曾在本月初呼籲紐森不要削減。州預算委員會主席和多個議員也同意保留針灸。

李志威表示，這次保衛針灸預算活動，華裔社區發動成千上萬的針灸師、病人、民眾寫信給州長，並與東北醫療中心組織近百人去州府沙加緬度出席參、眾兩會聽證會表達意見。終於成功地保留了Medi-Cal的針灸計畫。

與會人員回顧，此次針灸福利得以保留，要感謝眾議員蒙吉瓦（Caroline Menjivar）、丁右立、李天明、楊馳馬（Matthew Haney）、羅達倫和威善高（Scott Wiener）的支持。美國中醫公會政治行動委員會感謝薛初龍會長和楊琳副會長在加州針灸聯盟中的大量工作。