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搭機夾帶芬太尼 粉末若在密閉機艙內散開 危人命飛安

編譯胡立宗／綜合報導
運毒者帶上飛機的各類芬太尼，粉末狀尤其危險。（取自KABC報導）
運毒者帶上飛機的各類芬太尼，粉末狀尤其危險。（取自KABC報導）

KABC電視台系列報導指出，越來越多運毒客出入洛杉磯國際機場，不但對執法構成挑戰，甚至可能危及乘客性命，因為一旦芬太尼大量散逸至密閉的機艙內，不小心吸入過量芬太尼的人很可能因此死亡，不過此一問題目前似乎還沒有良策可以應對。

佛州波克縣（Polk County）警察局長賈德（Grady Judd）表示，洛杉磯機場（LAX）恐怕是美國最大的毒品轉運點，而且幾毫克就能致命。加州中區聯邦檢察官Martin Estrada也同意，確有大量芬太尼透過LAX轉運，除了藏在託運行李中，擔心丟失的人還會裝進隨身行李帶進客艙，最近一起案例就是，一名婦女將一萬顆芬太尼藥丸塞進靠枕帶上飛機。

聯邦運輸安全管理局（TSA）駐洛杉磯機場的主管Jason Pantages承認，安檢點通常都著眼於武器，而且因為大家都會帶點藥在身上，一些藥片不一定會引起注意，而且因為帶了一包藥就把人攔下，似乎有點超過TSA的權限。KABC則提出以下問題：

芬太尼問題如何解決？執法人員表示，近距離接觸芬太尼很可能導致過量吸入，有些急救人員甚至因為環境中的芬太尼太濃而昏倒。醫療專家則說，皮膚接觸芬太尼還好，口鼻意外吸入最為危險，更何況是在機艙這類密閉空間，所幸機率不高。

空服員準備好了嗎？空服員工會主席Sara Nelson表示，雖然大家都很擔心，但處理芬太尼過量的訓練不夠，雖然聯邦新法要求機上都需準備解毒劑Narcan，但劑量多少、何時使用卻沒有明文規定，而且國內班機不見得會有。

有人甚至建議，最好隨身帶著Narcan。不過佛州警長賈德並不覺得誇張，因為真的大量吸入芬太尼就算再不合理，但發生機率不會是零。

洛杉磯國際機場 佛州 LAX

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