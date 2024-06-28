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食材來自日本 壽司店登上Yelp全美第二壽司餐廳

編譯胡立宗／綜合報導
Imari Sashimi & Sushi的菜單。（取自Imari Sashimi & Sushi網頁）
Imari Sashimi & Sushi的菜單。（取自Imari Sashimi & Sushi網頁）

聖伯納汀諾縣厄普蘭（Upland）的「Imari Sashimi & Sushi」最近被Yelp評選為全美第二佳的壽司店。店東之一的Kazumi Ikaba受訪時表示，店裡最看重的就是新鮮、品質與原味，不只鮪魚來自日本，米、醬油、醋也是來自日本。

Yelp上面稱讚這家外帶店的評論越來越多，包括250多則五星迴響。用戶Justin H.的評語就說，「感覺每一道料理都獲得美食之神的認可」。Susan C. 則說，「我超愛這家店的，從服務到料理……我現在已經無法忍受其他家的壽司了，因為這裡的品質最高」。

其他評論則說，魚肉的品質是Imari最厲害的地方，鮪魚中腹、大腹都非常好。當地的Yelp社區經理TD Tran則說，他們只看每家餐廳獲得的好評，以及針對店家的評論，「250多則五星迴響就是 Imari品質的證明」。

Yelp上面最受歡迎的料理包括，天婦羅蝦捲、鮪魚辣捲與海鮮丼，材料包括鮭魚、鰤魚、章魚、蝦子。第一的則是夏威夷可愛島（Kauai）的餐車店Kauai Sushi Station。

Imari Sashimi & Sushi的刺身與海鮮丼。（取自KCAL報導）
Imari Sashimi & Sushi的刺身與海鮮丼。（取自KCAL報導）

日本 夏威夷

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