找室友未見人 先被騙走2500元

華人梅小姐近日公寓找人分租，網上找到一個室友，結果被對方騙走2500元。(Tierra Mallorca/ Unsplash)

越來越多的人通過社交平台找室友，殊不知其中暗藏不法分子詐欺。華人 梅小姐近日公寓分租，網上找到一個室友，對方很爽快電子支付一個月押金和一個月房租共計3000元，結果不到兩個小時，對方來電說無法入住，表示可支付其500元損失費，其他金額要求退還。梅小姐不疑有他，將錢退還給對方，不料對方之前匯入的3000元被銀行凍結。

梅小姐是一名學生，她在學校附近和朋友分租一間公寓，近日朋友搬走，她在網上刊登廣告找室友分租。有一個自稱是外州的女生聯繫她，表示近日會來洛杉磯上學，在到達前想把房子確定下來，隨即要求梅小姐拍攝房間視頻給她雲端 看房。梅小姐感覺對方說辭合理，就拍攝視頻發給對方。對方看了視頻後很爽快同意租下房子，且要了梅小姐的Vemo帳號，將一個月房租和押金共計3000元打給梅小姐。

梅小姐很快看到帳戶打入3000元的提示，覺得這次找室友很順利也很開心。但沒想到兩個小時後，這個人就聯繫梅小姐表示，她父母不同意她租這個房子，希望梅小姐能把退錢給她，因為覺得很抱歉，讓梅小姐留下500元作為補償。梅小姐覺得對方的理由能夠接受，且自己也沒什麼損失，還額外得到500元，就把2500元打回給對方。沒想到過了幾個星期，梅小姐的銀行通知她帳戶裡的3000元被凍結，原因是這筆錢是對方用假信用卡 支付的。

梅小姐這才發現對方是騙子，騙子用假信用卡支付她Vemo3000元，這筆錢是非法的，而她退給對方的是合法的，因此平白損失2500元。律師鄧洪表示，Vemo需要幾個星期才發現這筆錢是非法的，但梅小姐當時完全沒有反應時間。騙子就是利用這點騙了梅小姐的錢。現在很多騙子利用Vemo作案，提醒大家接受別人Vemo轉帳時，要確認對方是誰，如出租房子要拿到房客駕照或其他ID信息，不能毫無信息。Vemo現在只要手機號碼就可轉帳，警察也無法查證和追溯。

華人丁小姐租房經驗相對豐富，她表示，這其實是一個老套路，常有人說自己在外國或者外州，或者幫姪女租房，無法本人來看，但出手都會很大方，一上來就要支付一個月或兩個月房租。這種說辭都需要提高警惕，即使對方表示自己在外州，雲端看房後滿意想確定下來，也不要求對方全額租金和房租，可先預付百元押金，等本人到達時再支付餘額，這樣即使有變，損失也相對較小。