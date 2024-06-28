洛議員梁家訓拚連任 華社拜票

洛杉磯市議員梁家訓（Kevin de Leon）為11月尋求連任26日在洛杉磯千禧酒店舉辦拉票活動。（記者張宏／攝影）

洛杉磯 市議員梁家訓（Kevin de Leon）尋求11月連任，26日在洛杉磯千禧酒店舉辦造勢集會，多位華人 社團代表和民眾到場支持。梁家訓表示，他的父親是華人，呼籲華人社區支持他，並希望連任後解決城市遊民 和疫情後商業復甦的問題。

梁家訓一身休閒打扮現身，他用中文和現場來賓打招呼。他表示，曾經去過中國很多城市，他對華人社區有較深的感情和親近感。遊民已在聖蓋博谷華人社區增多，解決遊民問題也是他的競選主張之一，提供住房，改善治安。疫情後洛杉磯市很多商家如酒店行業仍在復甦中，如何吸引更多客人來到洛杉磯市區消費和住宿也是他的連任目標之一，他的競選綱領裡也包括打造更多公園和開發的空間及乾淨整潔的街道。他會繼續為第14區選民們發聲。

梁家訓在市議會首任期間，曾涉及對市議員Mike Bonin的種族歧視言論，該事件導致時任洛杉磯市議會議長馬丁內斯（Nury Martinez）等官員辭職，梁家訓也為其言論道歉。他表示，此事已經翻篇，他和Bonin的關係有變好。他作為市議員很活躍和積極，參與很多諸如迷你住宅項目和推動公園破土動工增加就業等，因此他對連任非常有信心。

酒店經理Jimmy吳表示，作為洛杉磯市的酒店業者，他希望市府能有效解決遊民問題，讓市中心變得更加安全且市容更好，這樣才能讓商務和休閒旅客願意在這裡停留和住宿。梁家訓有華人血統且做事充滿激情，期待他能連任。

現場十餘名華人支持者，包括美國內蒙古商會會長于忠霞和美國上海商會會長張嫻、徐和生等社團代表。