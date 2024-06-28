黃仁勳逛台夜市效應大 南加亞洲夜市炒熱夜生活

民眾拿到熱騰騰的美食，就地在擁擠的路旁大快朵頤。（記者張庭瑜/攝影）

近年來，夜市文化在洛杉磯 地區蓬勃發展，成為城市夜生活的新寵。尤其在科技企業家黃仁勳的推動下，南加州的台式夜市在多地成為常態，更催生許多季節性的夜市活動，吸引了大量遊客和本地居民的熱切關注。

影音：記者張庭瑜

在這股風潮中，幾個特色鮮明的夜市脫穎而出，成為洛杉磯夜生活的標誌性景點。其中，626 Night Market堪稱美國最大的亞洲夜市之一。這個通常在夏季周末不定時，且在南加州各地舉辦的夜市，為遊客提供琳瑯滿目的特色亞洲美食、特色商品和豐富的娛樂活動。但626 Night Market須付費入場。

相較之下，橙縣威斯敏斯特（Westminster）的小西貢（Little Saigon）Night Market則提供免費入場。這個夜市為遊客帶來濃郁的越南 風情，以其地道的越南美食和精彩的歌舞表演聞名，已然成為橙縣地區的一大亮點。從6月14日到9月1日，每周五、六、日的晚上7點到11點，遊客都可以在這裡盡情享受越南文化的魅力。

小西貢夜市位於全球最大的越南人聚居地之一，處處展現濃厚的越南文化氛圍。夜市提供多樣化的地道越南美食，如烤魷魚、烤豬肉串、越南粥、越南三色冰等，滿足每個遊客的味蕾。雖然攤位多用越南文標示，但攤販們都能用簡單英語與遊客溝通，展現親切友善的一面。即使語言不通，越裔攤販也會熱情以笑容、手勢等方式服務遊客。現場還有音樂表演，當地越裔居民伴隨著駐唱歌手的歌聲，載歌載舞。而夜市許多美食融合了越式與華人口味，如蝦醬、油蔥酥等，創造出獨特的美味。該夜市附設免費停車場，無需門票。但僅在周五至周日晚間營業，遊客需把握時間前往體驗。

而對於泰國 美食愛好者來說，洛杉磯泰國城的暹羅夜市（atSiam Night Market）也提供免費入場。位於洛杉磯市中心的暹羅夜市，每周五至周日下午5點到11點都會如期而至，為遊客帶來豐富的泰國美食和獨特的文化體驗。

暹羅夜市的美食種類多元，從經典的泰式炒粿條到獨特的芒果糯米飯應有盡有。現場師傅料理，保證食材新鮮與地道風味，提供視覺與嗅覺的雙重饗宴。美食價格也相當合理，如打拋豬飯只要12元，經濟實惠。此外，各式泰式炸物以酥脆可口聞名，是夜市的一大特色，廣受遊客和當地居民歡迎。除了美食，暹羅夜市也提供手工藝品販售與泰國音樂表演，展現傳統文化魅力。夜市還貼心設置座位區，讓民眾可以邊用餐邊欣賞表演，營造輕鬆舒適的環境。