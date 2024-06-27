唯一華人 97歲盧燕入選2025好萊塢星光大道名單

盧燕。（記者張宏／攝影，本報檔案照）

好萊塢 商會（Hollywood Chamber of Commerce）星光大道 評選小組於24日宣布了2025年星光大道入選者名單，盧燕（Lisa Lu）是唯一的華人，現年97歲的她，也是其中第二高齡的入圍者。

盧燕的演藝生涯橫跨大半個世紀、橫跨太平洋，並涵蓋戲曲、戲劇、舞台劇、電影及電視劇等多個領域。她生於北京，早年在上海學習京劇，並展現出了非凡才華，十幾歲時就成為了戲曲舞台上的一顆新星。1950年代，她移居洛杉磯，在巴沙迪那戲劇學院（Pasadena Playhouse）表演系深造，隨後進入好萊塢電影業，與當紅明星詹姆斯·史都華（James Stewart）主演背景設定在中國抗日戰爭時期的《山路》（The Mountain Road）。

70年代，她主演了畢業於南加大（USC）電影學院、香港導演唐書璇編導的《董夫人》，一舉奪得金馬獎最佳女主角，接著憑藉《十四女英豪》贏得金馬獎最佳女配角，以及《傾國傾城》再次贏得金馬獎最佳女主角。

她參演的《喜福會》（The Joy Luck Club）是好萊塢歷史上第一次以全亞裔 陣容作為主演的電影，對亞裔美國人有著深遠的影響和意義。此外，她還曾多次飾演慈禧太后，包括在奧斯卡最佳影片《末代皇帝》（The Last Emperor）中。

此次星光大道評選，獲提名者有數百位，最終入選的僅有36位個人或團體，分屬電影、電視、舞台劇/現場表演、廣播、錄音和體育娛樂六個類別。華人較為熟悉的有演員潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、柯林法洛（Colin Farrell）、珍芳達（Jane Fonda）、歌手王子（Prince，追授）、年輕歲月（Green Day）、流行尖端樂團（Depeche Mode）以及足球明星貝克漢（David Beckham）。從評選之日起算，入選者有兩年時間安排星光大道授星儀式。