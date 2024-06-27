粵港澳大灣區企業家總商會 歡迎廣州番禺代表團到訪

聯邦眾議員趙美心（右二）為林達堅（左一）、黃彪（左二）和番禺同鄉會理事長沈鈞海（右一）頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）

美國粵港澳大灣區 企業家總商會日前在哈仙達岡（Hacidenda Heights）歡迎廣州市番禺區委書記黃彪一行，同時代表團和現場百餘名當地商界代表交流。商會主席、蒙市市前市長林達堅表示，番禺區和蒙市是締約13年的友好城市，今年正值美中建交45年，美中經貿靠兩地商業菁英推動，應把握機遇深化合作。

林達堅表示，歡迎廣東廣州市番禺區代表團訪問洛杉磯 。2011年番禺區和蒙市締結友好合作交流關係。在過去十多年來，雙方保持著良好互動，在交流合作領域上不斷拓寬。這種友好合作關係使得兩地居民相知相親，攜手共行。商會今年到粵港澳大灣區及新加坡拜訪當地政府和商會組織時也曾訪問番禺區，在訪問期間他們與多個重要商會及商業領袖進行深入交流，達成多項重要合作意向。

美國粵港澳大灣區企業家總商會主席林達堅（左）和番禺區委書記黃彪簽署合作備忘錄。（記者張宏／攝影）

黃彪表示，代表團此次出來要去三個國家，美國洛杉磯是第一站，也是重要的一站。番禺區和蒙市有13年的友誼，雙方是友好城市，彼此交流會晤也比較頻繁。番禺鄉親走向海外比較早，在海外僑胞占有相當大的比例，不乏成功人士和鄉賢達人，這些僑胞都是寶貴財富。番禺區不僅有廣東美食，其產業基礎雄厚，是製造業強區。2023年番禺區地區生產總值同比增長4.6%。其中接待旅遊總人數和旅遊總收入是大幅增長。近年來，番禺區以創新為驅動，聚力打造智慧聯網與新能源汽車產業集群，希望藉此次會晤機會，與洛杉磯各界增進交流。

美國粵港澳大灣區企業家總商會主席林達堅（左）和番禺區委書記黃彪交換禮物。（記者張宏／攝影）

聯邦眾議員 趙美心、加州眾議員方樹強為代表團頒發感謝狀，趙美心表示，來訪象徵著雙方的深厚友誼，也標志著番禺和聖蓋博谷之間重要聯繫。代表團將聖蓋博谷視為旅遊、投資、美食和娛樂的重要地區，與番禺的合作將繼續促進本地經濟增長、吸引投資並豐富本地文化景觀。

社團代表蔡成華、葉安利、馬樹榮、沈鈞海、蒙市市議員候選人楊安立（Elizabeth Yang）等人參與活動。粵港澳大灣區企業家商會聯合粵港澳和美國的商家，為大家爭取減稅及營造良好營商環境的權益，借助商會的平台為商家發聲，將美國貨出口海外，通過交流合作，建立健康經濟體系。