蒙市市中心附近嘉偉牧場公園 擁有史博館、天文台

嘉偉牧場公園的天文觀象台。（記者啟鉻／攝影）

南加州蒙特利公園市 有兩處著名的公園：一是以社區活動為主的巴恩斯公園 (Barnes Park)，另一個是擁有市立歷史博物館 和一座天文台的嘉偉牧場公園 (Garvey Ranch Park)。

由於巴恩斯公園鄰近市政廳，且地處市中心，許多社區活動都會在這裡舉行，大家都對這座公園更為熟悉。而提及嘉偉牧場公園，即使在蒙市居住多年的華人也未必聽過，更不知道公園內的市立歷史博物館和天文觀象台了。

蒙市嘉偉牧場公園。（記者啟鉻／攝影）

嘉偉牧場公園地址為781 South Orange Ave. 。雖然地處蒙市中心附近，但這裡鬧中取靜。公園內除了棒球場、野餐區、兒童玩耍區、網球場外，最吸引人應該是歷史博物館和天文台。歷史博物館可以讓來訪者看到蒙市的過往歷史，天文台則讓愛好者們能夠觀測星星世界。

嘉偉牧場公園的市立歷史博物館。（記者啟鉻／攝影）

市立歷史博物館是保存蒙市歷史文化的重要場所，而且通過展示各類藏品、舉辦活動和開展教育項目來豐富社區居民和遊客的文化體驗。博物館收藏了該地區大量歷史文物和文獻，包括報刊雜誌、早期移民的日常用品、家具、照片、文件和其它歷史文物，記錄了蒙市歷史演變的過程。博物館開放時間在每周六和周日午後2時至4時，工作日、聖誕節、新年不開放，參觀前需致電626-307-1267預約。

與市立歷史博物館相鄰的天文台，只在每周三晚上7時30分至晚10時開放。天文台設有一架八吋的折射式天文望遠鏡，供天文愛好者觀測使用。天文愛好者也可以在開放日自帶望遠鏡，到天文台後請工作人員協助安裝。據曾經到訪的居民介紹，這裡還有天文知識資料。

實際上，蒙市嘉偉牧場天文台是洛杉磯 天文學會的一個分支，目的是激發人們對宇宙的認識和興趣。洛杉磯天文學會成立於1926年，成員包括洛杉磯當地的望遠鏡製造者以及天文愛好者。