我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

招手中國遊客 舊金山旅遊行銷打出「網紅牌」

洛81歲婦被騙7度匯出所有積蓄 銀行未阻止

蒙市市中心附近嘉偉牧場公園 擁有史博館、天文台

記者啟鉻／蒙特利公園市報導
嘉偉牧場公園的天文觀象台。（記者啟鉻／攝影）
嘉偉牧場公園的天文觀象台。（記者啟鉻／攝影）

南加州蒙特利公園市有兩處著名的公園：一是以社區活動為主的巴恩斯公園 (Barnes Park)，另一個是擁有市立歷史博物館和一座天文台的嘉偉牧場公園 (Garvey Ranch Park)。

由於巴恩斯公園鄰近市政廳，且地處市中心，許多社區活動都會在這裡舉行，大家都對這座公園更為熟悉。而提及嘉偉牧場公園，即使在蒙市居住多年的華人也未必聽過，更不知道公園內的市立歷史博物館和天文觀象台了。

蒙市嘉偉牧場公園。（記者啟鉻／攝影）
蒙市嘉偉牧場公園。（記者啟鉻／攝影）

嘉偉牧場公園地址為781 South Orange Ave. 。雖然地處蒙市中心附近，但這裡鬧中取靜。公園內除了棒球場、野餐區、兒童玩耍區、網球場外，最吸引人應該是歷史博物館和天文台。歷史博物館可以讓來訪者看到蒙市的過往歷史，天文台則讓愛好者們能夠觀測星星世界。

嘉偉牧場公園的市立歷史博物館。（記者啟鉻／攝影）
嘉偉牧場公園的市立歷史博物館。（記者啟鉻／攝影）

市立歷史博物館是保存蒙市歷史文化的重要場所，而且通過展示各類藏品、舉辦活動和開展教育項目來豐富社區居民和遊客的文化體驗。博物館收藏了該地區大量歷史文物和文獻，包括報刊雜誌、早期移民的日常用品、家具、照片、文件和其它歷史文物，記錄了蒙市歷史演變的過程。博物館開放時間在每周六和周日午後2時至4時，工作日、聖誕節、新年不開放，參觀前需致電626-307-1267預約。

與市立歷史博物館相鄰的天文台，只在每周三晚上7時30分至晚10時開放。天文台設有一架八吋的折射式天文望遠鏡，供天文愛好者觀測使用。天文愛好者也可以在開放日自帶望遠鏡，到天文台後請工作人員協助安裝。據曾經到訪的居民介紹，這裡還有天文知識資料。

實際上，蒙市嘉偉牧場天文台是洛杉磯天文學會的一個分支，目的是激發人們對宇宙的認識和興趣。洛杉磯天文學會成立於1926年，成員包括洛杉磯當地的望遠鏡製造者以及天文愛好者。

博物館 洛杉磯 蒙特利公園市

上一則

洛81歲婦被騙7度匯出所有積蓄 銀行未阻止

下一則

蘇氏保心安藥油 家庭必備守護運動族

延伸閱讀

超市購物10分鐘 華人旅遊巴士車窗被砸失財

超市購物10分鐘 華人旅遊巴士車窗被砸失財
旅遊巴士蒙市超市購物 司機下車十分鐘被砸窗

旅遊巴士蒙市超市購物 司機下車十分鐘被砸窗
陳果仁遇害42年 蒙市燭光晚會悼念 籲勿忘歷史

陳果仁遇害42年 蒙市燭光晚會悼念 籲勿忘歷史
陳果仁遇害42年 蒙市燭光晚會悼念 籲勿忘歷史

陳果仁遇害42年 蒙市燭光晚會悼念 籲勿忘歷史
華美博物館23日在蒙市政廳紀念陳果仁

華美博物館23日在蒙市政廳紀念陳果仁
羊肉大王蒙市社區食堂 試營運消費100送50元

羊肉大王蒙市社區食堂 試營運消費100送50元

熱門新聞

德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50
台灣知名餐廳鼎泰豐在迪士尼城園區（Downtown Disney）分店近日即將開業。（讀者提供）

鼎泰豐迪士尼分店即將開業 推出限量版T恤、帽子、運動衫

2024-06-22 02:16
美國護照。(美聯社)

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

2024-06-22 02:20
佛羅里達州大學新生克羅斯曼23日準備搬入加州林肯大學宿舍時，家人租來的日產車子遭砸搶，損失數千元。（FOX News畫面）

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

2024-06-23 19:48
加州報告全美首例罕見性傳染感染——鬚毛癬菌基因 VII 型（TMVII）病例，感染後身上會出現疼痛、持續性病變和嚴重發炎。（加州公共衛生廳）

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

2024-06-24 18:57
持有美國護照的聖地牙哥謝家兩姊妹今年暑假將以旅行證前往中國旅行。（圖／謝先生提供）

三種情況 華二代赴華須申請旅行證

2024-06-22 02:19

超人氣

更多 >
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國
第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上
籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣
川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？

川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？
熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛

熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛