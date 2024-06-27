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洛縣將撥500萬 助低收者償醫療債務

編譯胡立宗／綜合報導
洛縣計畫成立試行方案，協助低收居民清償醫療債務。（本報資料照片）
洛縣計畫成立試行方案，協助低收居民清償醫療債務。（本報資料照片）

洛杉磯縣委會25日同意設立500萬元的試行方案，協助低收入者清償醫療債務。2023年10月，縣委會要求各部門調查並回報解決醫療債務的方案，最終的建議就是成立洛縣專責計畫，協助低收入者清償債務。

這次的提案由縣委韓珍妮（Janice Hahn）與米切爾（Holly Mitchell）、縣公共衛生局共同草擬，並與非營利組織Undue Medical Debt（原為RIP Medical Debt）合作推動先導計畫，預計一直持續到2027年12月31日。

提案引述「洛縣醫療債務報告」（Medical Debt in LA County: Baseline Report and Action Plan），指出洛縣居民的醫療債務已然超過29億元，並嚴重影響育有小孩的家庭、低收入戶、西裔、非裔、美洲原住民與太平洋島民。

米切爾指出，醫療債務是洛縣居民宣告破產的最大原因之一，還會導致信用紀錄不佳，影響未來就業機會。她以伊利諾州庫克縣（Cook County）為例，指當地運用「美國救援法案」（American Rescue Plan Act）的1200萬元，協助7萬3000人清償10元的醫療債務，洛縣同樣的計畫也能為居民纾緩經濟壓力，特別是改善維持住居條件的能力。

洛縣公衛局長費洛（Barbara Ferrer）告訴縣委會，每個人背負的醫療債務視情況而定，一般平均在500元上下，但也有超過100萬元的。但她肯定，500萬元的資金，應能化解5億元的債務，因為公衛局的責任就是以洛縣提供的資金，說服其他夥伴投入相對資金。

縣委巴格（Kathryn Barger）則表示，恐怕很難寄望醫療保險業者也願意分攤，就算歐巴馬擔任總統時推動健保改革，最大獲益者也還是保險業者。不過費洛表示，洛縣的期望是醫療方案與提供者也能配合，協力解決問題。

洛縣 低收入 醫療保險

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