我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一拳斃命 奧克拉荷馬男不滿被驅離出拳 摩鐵經理倒地亡

招手中國遊客 舊金山旅遊行銷打出「網紅牌」

青少年團夥入室盜竊 老婦驚魂

聖伯納汀諾縣訊
一群青少年在夜深時分試圖闖入厄普蘭市某居民的家中，這一幕被監視器清晰地捕捉到。（現場監控）
一群青少年在夜深時分試圖闖入厄普蘭市某居民的家中，這一幕被監視器清晰地捕捉到。（現場監控）

南加內陸聖伯納汀諾縣的厄普蘭（Upland）24日晚發生一起未遂入室盜竊事件，一群青少年在夜深時分試圖闖入當地居民的家中，這一幕被監視器清晰捕捉。事發當時，房主阿薩諾維奇（Jamie Asanovich）正在外出派送Uber Eats外賣，她年邁的母親則獨自在家，隨後的情節宛如電影情節一般驚險。

（素材來源：現場監控、厄普蘭警局，記者子為後製）

案件發生在24日晚11時30分左右，阿薩諾維奇的家位於Cedar Court 1100街區。她剛剛開車離開家門僅幾分鐘，家中的監控攝像就發出警報，提醒她有人在前門。阿薩諾維奇回憶道，「我媽媽打電話來說，有人在敲門，我在監控攝像上看到這一幕，告訴她不要應門，我很快就會回來。」

然而，事情並沒有那麼簡單。幾分鐘後，她的母親再次打來電話，這一次她聲音中透露出恐懼，因為三名嫌疑人已經跳過柵欄進入了後院，並開始拆除窗紗，試圖進入房屋。此時，阿薩諾維奇迅速掉頭，趕回家中，同時向警方報告這起正在進行的入室盜竊案。

在返回家中的路上，阿薩諾維奇發現嫌疑人正跑向一輛汽車，並迅速逃離現場。她決定尾隨這輛車，同時與警察調度員保持聯絡，匯報嫌疑人的動向。「當他們進入高速公路時，我有點失去了他們，因為他們把燈關了，」阿薩諾維奇描述了當時的情況。最終，她在庫卡蒙加牧場市的Archibald大道附近發現了嫌疑人的車輛。

不久後，厄普蘭警察趕到現場，並逮捕了車內的五名青少年嫌犯。司機是一名18歲的女性，另外四名嫌犯都是青少年。

儘管這起事件中沒有受傷報告，阿薩諾維奇和她的母親仍然感到震驚和不安。她回憶道，「當我媽媽打開燈時，他們就害怕了，跳過了柵欄。但我想，如果窗戶開著，他們真的進來了怎麼辦？他們會對我媽媽做些什麼？」

雖然警方尚未確定這起入室盜竊案的動機，但阿薩諾維奇希望這些青少年能夠從中吸取教訓，不要再犯。

南加

上一則

唯一華人 97歲盧燕入選2025好萊塢星光大道名單

下一則

南加聖塔芭芭拉縣民宅區 再現隱藏攝像機

延伸閱讀

青少年組團入室盜竊 南加老婦深夜驚魂

青少年組團入室盜竊 南加老婦深夜驚魂
把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了
8大道盜竊團夥橫行 專盯亞裔中年女

8大道盜竊團夥橫行 專盯亞裔中年女
華人區又現隱藏攝像頭 警提醒注意

華人區又現隱藏攝像頭 警提醒注意
南加華人區又現隱藏攝像頭 警方提醒注意這幾點

南加華人區又現隱藏攝像頭 警方提醒注意這幾點
北加32歲男嫌屋崙入室打劫專挑亞裔 連疫苗接種卡都搶

北加32歲男嫌屋崙入室打劫專挑亞裔 連疫苗接種卡都搶

熱門新聞

德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50
台灣知名餐廳鼎泰豐在迪士尼城園區（Downtown Disney）分店近日即將開業。（讀者提供）

鼎泰豐迪士尼分店即將開業 推出限量版T恤、帽子、運動衫

2024-06-22 02:16
美國護照。(美聯社)

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

2024-06-22 02:20
佛羅里達州大學新生克羅斯曼23日準備搬入加州林肯大學宿舍時，家人租來的日產車子遭砸搶，損失數千元。（FOX News畫面）

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

2024-06-23 19:48
加州報告全美首例罕見性傳染感染——鬚毛癬菌基因 VII 型（TMVII）病例，感染後身上會出現疼痛、持續性病變和嚴重發炎。（加州公共衛生廳）

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

2024-06-24 18:57
持有美國護照的聖地牙哥謝家兩姊妹今年暑假將以旅行證前往中國旅行。（圖／謝先生提供）

三種情況 華二代赴華須申請旅行證

2024-06-22 02:19

超人氣

更多 >
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國
第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上
籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣
熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛

熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛
川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？

川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？