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華裔競選聖伯納汀諾縣估值官

記者張宏／洛杉磯報導
黛拉史密斯（中）參選聖縣估值官，獲聖伯納汀諾市長陳海倫（左二）和蒙市市議員羅沛霆（右二）支持。（記者張宏／攝影）
黛拉史密斯（中）參選聖縣估值官，獲聖伯納汀諾市長陳海倫（左二）和蒙市市議員羅沛霆（右二）支持。（記者張宏／攝影）

父母是東南亞華僑的黛拉史密斯（Dara Smith）競選聖伯納汀諾縣估值官。現任洛杉磯縣副估值官的黛拉史密斯，25日在洛杉磯市千禧酒店舉辦競選籌款活動。黛拉擁有25年政府工作經驗，她希望能代表亞裔發聲，如能當選，她將成為聖伯納汀諾縣首位亞裔女性估值官。

黛拉畢業於加州波莫那工藝大學（Cal Poly Pomona）工商管理（會計）專業。作為庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）居民，她希望為聖伯納汀諾縣貢獻自己的專業和經驗，尤其是當地有越來越多的亞裔人口，作為華人移民的後代，她希望代表自己族裔發聲，維護他們的權利，讓華人清楚了解自己地稅的使用情況。

她上任後希望專注於透明度和問責制，以建立信任，為老年人、退伍軍人和小型企業提供稅收減免，進行公共教育與宣傳，以及鼓勵創新技術。除積極投入工作外，她也非常重視文化教育與傳承，致力於保護與弘揚聖伯納汀諾縣縣豐富多彩的文化。

黛拉在洛縣政府工作超過25年，她工作嚴謹專業，尤其在資產評估公平準確方面表現突出。她還曾主導為退伍軍人爭取稅收優惠的倡導工作，為軍人家庭節省數百萬元。她在加州尤其是南加擁有豐富人脈，並獲得洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeffrey Prang）和加州55選區眾議員陳立德（Phillip Chen）大力支持。

黛拉表示，在三個候選人中，她是唯一的華人，也是唯一擁有高級審計評估證書和執行經驗的候選人。

黛拉選擇的競選團隊是幫助聖伯納汀諾首位亞裔女市長陳海倫（Helen Tran）競選成功的團隊，陳海倫也到場對黛拉大力支持。她表示，如果黛拉競選成功，意味著聖伯納汀諾縣將誕生首位亞裔女性估值官，她願意看到更多亞裔女性站出來，發揮自己的才能，為社區服務。

聖蓋博市議員丁言愉、蒙特利公園市市議員羅沛霆、聖瑪利諾市議員羅經程、前加州眾議員伍國慶等人到場支持。

從左至右依次是前加州眾議員伍國慶、聖伯納汀諾市長陳海倫、黛拉史密斯、丁言愉、山景...
從左至右依次是前加州眾議員伍國慶、聖伯納汀諾市長陳海倫、黛拉史密斯、丁言愉、山景学区教委吴孟臻、羅經程。（記者張宏／攝影）
父母分別是泰國和老撾華僑的黛拉史密斯（Dara Smith）競選聖伯納汀諾縣（S...
父母分別是泰國和老撾華僑的黛拉史密斯（Dara Smith）競選聖伯納汀諾縣（San Bernardino）估值官。（記者張宏／攝影）

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