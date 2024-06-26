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慶祝國慶暨建樓72年 羅省中華會館7/4辦系列活動

記者沈瑋／洛杉磯縣報導
羅省中華會館和僑界人士將慶祝美國國慶暨會館建樓72周年。（記者沈瑋/攝影）
羅省中華會館和僑界人士將慶祝美國國慶暨會館建樓72周年。（記者沈瑋/攝影）

羅省中華會館將於7月4日舉辦系列活動慶祝美國國慶暨建樓72周年紀念，包括升旗典禮和晚宴。

中華會館主席李金生表示，中華會館和各僑團將於7月4日當天上午 11時於中華會館前舉行升旗典禮，後至華埠國父孫中山先生銅像前獻花。下午1時至4時，於華埠中華孔教學校禮堂舉辦華埠才藝比賽「Chinatown's Got Talent」；晚上6時，於華埠金龍酒家舉行慶祝晚宴，歡迎各僑團踴躍參加。

多位參與者指出，作為移民，美國給予了生存、成就事業的空間，在美國國慶日舉辦紀念活動、感恩美國、繼續發揚自由民主的精神至關重要。副主席司徒展環表示，美國是很多人的「第二故鄉」，應考慮服務、回饋於當今在美國需要幫助的人。僑界人士之間因其背景各異，或存在一定隔膜，但是彼此間也可有互動和交流。

參與籌備活動者尚有中華會館監事長胡卓球、副監事長林鐘博、洛杉磯華僑文教服務中心陳敏永主任、會館秘書長楊得成主持，泛美中華會館聯誼會會長兼中華會館顧問張自豪、中華孔教學校校長方杰洲、韓華代表遲景林、僑界急難救助協會會長劉煥君、南加大專校友會會長吳典龍、加台聯會長王竹青等人。

華埠 南加大 洛杉磯

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