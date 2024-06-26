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紀念七七抗戰 傑人盃愛國歌曲比賽7/7開唱

記者張庭瑜/洛杉磯報導
曹靜永（右四）表示，第三屆愛國歌曲比賽旨在營造愛國氛圍，新增台語歌曲及特別獎項，鼓勵參賽者展現創意。（記者張庭瑜/攝影）
曹靜永（右四）表示，第三屆愛國歌曲比賽旨在營造愛國氛圍，新增台語歌曲及特別獎項，鼓勵參賽者展現創意。（記者張庭瑜/攝影）

羅省國際傑人會與中華民國退伍軍人協會南加州分會將於7月7日（周日）將舉辦第三屆「國際傑人盃愛國歌曲歌唱大賽」，紀念七七抗戰87週年。

為了紀念抗戰這段歷史，弘揚民族精神，羅省國際傑人會藉歌唱比賽表達對犧牲者的敬意。比賽將於當日下午1時至5時在洛杉磯華僑文教中心舉行。比賽分為男子組和女子組，每組將選出三名優勝者，此外還有最佳人氣獎和最佳服裝表演設計獎。參賽者需演唱主辦單位指定曲目中的一首，歌曲範圍涵蓋愛國勵志歌曲及抗戰歌曲。截至目前，年齡最長的參賽者達81歲，他在朋友的鼓勵下毅然參賽。

參賽資格為居住在南加州的華僑，並認同中華民國正統性，職業歌手不得參賽。每位參賽者需自備消音唱碟兩張，報名費為35元。評審將根據音色、技巧、感情、台風及服裝等多方面進行評分，以確保比賽的公正性與專業性。

羅省國際傑人會會長曹靜永表示，今年是第三屆愛國歌曲比賽，新增台語愛國歌曲，設立特別獎項，鼓勵參賽者在服裝造型及舞台表現方面展現創意，而最佳人氣獎將由現場觀眾投票選出。

中華民國退伍軍人協會南加州分會理事長楊震南強調，當年參加抗戰的軍人視唱愛國歌曲為責任和使命，而且是全民傳唱，退伍軍人協會不會缺席。

活動聯絡人：羅省國際傑人會會長曹靜永 626-261-9223；總幹事楊震南 626-747-5102

楊震南（前排右三）表示，愛國歌曲比賽的重要性在於傳遞使命感與愛國情懷。（記者張庭...
楊震南（前排右三）表示，愛國歌曲比賽的重要性在於傳遞使命感與愛國情懷。（記者張庭瑜/攝影）
羅省國際傑人會將舉辦第三屆愛國歌曲歌唱大賽，紀念七七抗戰87週年，傳遞使命感與愛...
羅省國際傑人會將舉辦第三屆愛國歌曲歌唱大賽，紀念七七抗戰87週年，傳遞使命感與愛國情懷。（主辦單位提供）

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