我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024環太軍演將登場 「擊沉」演習瞄準中國兩棲攻擊艦？

天后泰勒絲曾住過 加州最貴民宿1晚可租普通公寓1年

阻遊民搭營 好萊塢店外設花盆 市府強制惹議

洛杉磯訊
洛杉磯日落大道店主們為驅趕遊民帳篷設置了花箱，但市府下令移除引發爭議。（abc7電視台）
洛杉磯日落大道店主們為驅趕遊民帳篷設置了花箱，但市府下令移除引發爭議。（abc7電視台）

洛杉磯好萊塢日落大道（Sunset Boulevard）部分店家為阻止遊民在外搭營，近日在人行道上設置巨型花盆或花箱，市府24日（周一）下令移除，理由是店主未經許可。但店主們則表示，由於多次投訴未獲得回應，只好自行安置障礙。

據了解，當地遊民問題已經持續兩年多，人行道上隨處可見遊民帳篷和垃圾。店主們表示，儘管他們多次向市府投訴，但問題始終未得到解決，因此才不得不設置花箱。在花盆設置後的幾天內，遊民營地就被清空了。

在該地區張貼廣告的企業主愛德華茲（Blake Edwards）表示，希望花盆能夠保留。當遊民聚集在該地區時，由於他們會對其他人造成威脅，導致他無法完成工作。

其他支持設置花箱的企業主認為，遊民的聚集給周邊地區帶來了諸多困擾，影響了企業的運作和行人的安全，尤其是考慮到街對面有一所高中，學生們不應該受到遊民問題的影響。業主們表示，5月設置花箱後的幾天內，遊民營地就被有效清理。然而，市政府卻隨後張貼傳單，宣布拆除花盆。

市議員馬丁內斯（Hugo Soto-Martinez）辦公室代表解釋說，強制拆除花箱的原因是企業主未獲得相關許可證，同時市政府已經啟動「內部安全」計劃，將會安置該區遊民。部分企業主對此表示不滿，認為市政府在拆除花盆後，應該在原址設置其他設施來美化環境，而不是讓地面空空如也。

店主蒙海姆（Andrew Moenheim）表示，如果市政府要拆除花盆，應在其位置上放置其他設施或採取某種美化策略，而不是讓地上空空如也。他補充道，這不是一場針對遊民的戰爭，店主們關愛遊民，希望他們安全。

遊民 洛杉磯 好萊塢

上一則

天后泰勒絲曾住過 加州最貴民宿1晚可租普通公寓1年

下一則

好康報您知╱漢亞龍超市（H MART）

延伸閱讀

布班克警察丟回遊民 洛市議會抗議 網民各說各話

布班克警察丟回遊民 洛市議會抗議 網民各說各話
好萊塢店外設花盆阻遊民營 市府移除起爭議

好萊塢店外設花盆阻遊民營 市府移除起爭議
加州府會達預算協議 多項被削減或延期

加州府會達預算協議 多項被削減或延期
曼哈頓下城小學旁擬開遊民所 華社憂

曼哈頓下城小學旁擬開遊民所 華社憂
布里德：舊金山從此只會愈來愈好

布里德：舊金山從此只會愈來愈好
疑華男遊民8大道遭襲擊 4嫌犯案2被逮

疑華男遊民8大道遭襲擊 4嫌犯案2被逮

熱門新聞

德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50
台灣知名餐廳鼎泰豐在迪士尼城園區（Downtown Disney）分店近日即將開業。（讀者提供）

鼎泰豐迪士尼分店即將開業 推出限量版T恤、帽子、運動衫

2024-06-22 02:16
美國護照。(美聯社)

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

2024-06-22 02:20
佛羅里達州大學新生克羅斯曼23日準備搬入加州林肯大學宿舍時，家人租來的日產車子遭砸搶，損失數千元。（FOX News畫面）

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

2024-06-23 19:48
加州報告全美首例罕見性傳染感染——鬚毛癬菌基因 VII 型（TMVII）病例，感染後身上會出現疼痛、持續性病變和嚴重發炎。（加州公共衛生廳）

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

2024-06-24 18:57
持有美國護照的聖地牙哥謝家兩姊妹今年暑假將以旅行證前往中國旅行。（圖／謝先生提供）

三種情況 華二代赴華須申請旅行證

2024-06-22 02:19

超人氣

更多 >
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網
OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？