親巴示威遊行 猶太教堂前爆混戰

有示威者瘋狂出拳、將他人踢倒在地。（KTLA電視台）

洛杉磯 Pico-Robertson地區23日爆發巴勒斯坦和以色列 者支持者之間的暴力衝突，雙方拳打腳踢，警察身穿防暴裝備試圖恢復秩序。事後，州長紐森（Gavin Newsom）和洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）譴責了這種暴力行為。

洛杉磯警局表示，騷亂於上午10時52分在皮克大道（Pico Boulevard）9000號街區開始。支持巴勒斯坦的示威者聚集在皮克大道9040號的Adas Torah猶太 教堂前，遇到了部分手持以色列國旗的反示威者。

激烈的言語對峙隨即升級為肢體衝突，社區街道上發生多起打鬥事件。現場視頻顯示，有人拳打腳踢，一些人甚至將抗議標語的棍棒作為武器。一位以色列支持者Nafoli Sherman說：「一個人直接一拳打到我的鼻子，我倒地後，頭部被打很多次，還被踢了一腳。」

社媒平台X用戶@LosAngeles_Scan拍攝的抗議影片顯示，多組示威者互相肢體推擠，爭吵蔓延到街道上，堵塞了交通，有人瘋狂出拳、將他人踢倒在地，並使用他們攜帶的旗幟自衛。

當反抗議者到達並發生肢體衝突時，身穿防暴裝備的警察立即設置衝突線，並封鎖了街道。

洛杉磯警局透過新聞稿表示，兩個抗議團體之間發生了肢體衝突，導致兩起毆打事件的報告，並補充說已經對這兩起報告展開了調查。一人因在抗議中持有被描述為「尖刺旗幟」的違禁物品被捕，該人在西洛杉磯車站被傳喚，之後被釋放。

針對周日的暴力事件，洛杉磯市長貝斯發表聲明譴責：發生在Pico-Robertson社區的暴力行為令人憎惡，阻止人們進入禮拜場所是不可接受的。她已要求警方在該社區以及市內其他禮拜場所增加巡邏。

加州州長紐森在社交媒體上寫道：「洛杉磯Adas Torah猶太教堂外的暴力衝突令人震驚，針對禮拜場所的行為是不可原諒的。這種反猶太主義的仇恨在加州沒有立足之地。」