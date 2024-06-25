洛杉磯購屋 中低收入首付需78萬

根據Zillow最新數據，一個洛杉磯中位數收入的家庭，至少需要支付78萬元，才能負擔得起之後每月的貸款。（取自網站Pexels)

根據房地產平台Zillow最新發布的數據，對於2024年的房屋買家而言，購房只需要準備20%首付的說法已經過時了，尤其是洛杉磯 的買家更嚴苛。

Zillow分析師表示，一個收入達到全國中位數的美國家庭，實際上需要接近35%的首付才能負擔得起每月的按揭貸款 。而對於一個收入達到中位數的洛杉磯家庭而言，需要實現81.1%的首付款才能負擔得起一套「典型住宅」的按揭付款。Zillow表示，這是全國最高的比例。

在洛杉磯，典型住宅的中位價格約為96.2萬元，這意味著首付款需要達到約78萬元。其他南加州城市的情況有過之無不及，在河濱市購房者至少需要支付35萬8926元（61.4%）的首付，而聖地牙哥的購房者需要72萬3527美元（75.5%）的首付，才能負擔得起貸款。矽谷的情況也不容樂觀，位於聖荷西的購房者需要80.9%的首付款才能負擔每月的按揭付款，這意味著僅首付款就需要約130萬元。

其他大城市地區也有類似的高首付要求，包括紐約市（75.3%）、邁阿密（64.5%）、波士頓（61.7%）和西雅圖（61.3%）。Zillow表示，傳統的20%首付僅適用於全國前50大住房市場中的10個，這些市場大多位於中西部地區。

當然，這並不是說普通買家在價格較高的市場必須要有一個巨額的首付才能獲得貸款資格。但實際上，一個收入達到中位數的家庭如果沒有這麼多的首付，將很難負擔得起每月的按揭付款，包括本金和利息、房產稅和保險。

Zillow表示，較以往年份更高的利率 是導致每月按揭付款飆升的主要原因之一，歷史高位的房價也是一個重要因素。Zillow首席經濟學家Skylar Olsen表示：「首付一直很重要，但如今更甚。由於可供房源很少，買家可能需要等待更長時間才能找到合適的房屋，尤其是現在買家的購買力下降。在此期間，抵押貸款利率的變動可能會決定能否負擔得起這套房子。」

數據還顯示，如果一個洛杉磯中等收入家庭打算開始儲蓄買房，可能需要漫長的一段時間。假設一個洛杉磯中位收入的家庭每月存下收入的10%，並將其存入一個保證4%回報的帳戶中，需要超過36年，才能達到81%的首付數額。

為了減輕民眾的負擔，政府提供了一些首付援助項目，不過對於普通購房者來說，這些援助資格限制嚴格，且許多金額也僅僅是杯水車薪。Zillow表示，在洛杉磯都會區，符合資格的購房者平均可獲得的首付援助金額僅略低於4萬2500元。