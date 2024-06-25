巴沙迪那促環保回收 免費機油濾清器更換

活動宣傳單。（巴沙迪那市政府）

巴沙迪那(Pasadena)市政府將於29日（周六）舉辦「機油濾清器免費以舊換新」活動，鼓勵市民參與廢油和機油濾清器的回收。

此次活動由巴沙迪那公共工程部（Pasadena Public Works）和O'Reilly Auto Parts合作舉辦，時間為上午9時至下午1時，地址為919 N. Lake Ave。參與者可攜帶用過的機油濾清器現場換新，每戶每人最多可換得兩個。此外，市政府還將派發免費的廢油回收套件，以協助市民正確處理廢油。

此舉得到加州 資源回收部（California Department of Resources Recycling and Recovery，簡稱CalRecycle）的支持，鼓勵市民採取積極行動參與環境保護。居民如有需求，可在常規垃圾收集日前，提早24小時撥打626-744-7311預約，享受市政府提供的廢油上門回收服務。在收集當天，請於早上7時前將廢機油及濾清器放在路邊的指定容器內。

此外，巴沙迪那市提供了多個經認證的廢油和機油濾清器收集中心，全年開放供市民使用，詳情可訪問https://www.cityofpasadena.net/public-works/recycling-resources/universal-hazardous-waste-recycling/used-motor-oil-filter-certified-collection-centers/。