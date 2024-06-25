陳果仁遇害42年 蒙市燭光晚會悼念 籲勿忘歷史

眾人在燭光中共同悼念陳果仁。（記者朱敏梓／攝影）

為了悼念陳果仁 (Vincent Chin) 遇害42周年，華美博物館 與羅省同源會等團體，23日晚在蒙特利公園市市政廳前舉辦燭光紀念晚會。1982年陳果仁因種族主義行為被殘忍殺害，然而兇手卻從未被判入獄；他的死亡激起美國亞裔 社區的空前團結，並在全國範圍內為他伸張正義。

包括聯邦眾議員趙美心 、蒙市市長黃泰平、聯邦司法部社區關係服務部前區域主任Ron Wakabayashi在內的多位民選官員以及「奪槍英雄」蔡班達、華美博物館董事會主席阮桂銘等出席了本次燭光紀念晚會。

華美博物館董事會主席阮桂銘博士主持了本次燭光晚會。（記者朱敏梓／攝影）

晚會由阮桂銘主持，她表示：「我們的博物館慶祝華裔美國人的成就，但也銘記過去的歷史。我們的歷史從未被廣泛講述過，甚至許多事實已被掩蓋，直到今天還有人想要阻止我們講述和分享我們的故事。這也是今天的燭光晚會如此重要的原因，我們聚集在這裡，代表著我們不會讓人們忘記華裔美國人的故事。」

聯邦眾議員趙美心致詞稱：「陳果仁被殘忍謀殺震驚了全國的亞裔社區。這是一個轉捩點，引發了第一次全國性運動，呼籲結束無意義的暴力、有害的言論和亞裔美國人在整個美國歷史上遭遇的不公。」趙美心提到，「陳果仁的事蹟提醒著我們，我們要以最強有力的方式共同反對偏見。直到今天，尤其是在疫情期間，亞裔社區仍舊在遭受仇恨和排外言論的傷害；因此，我們不能讓關於美中關係的言論和緊張局勢升級並禍害我們的社區，我們不能讓歷史重演。」

國會議員趙美心致詞。（記者朱敏梓／攝影）

趙美心補充，在陳果仁事件的影響下，她於去年啟動了陳果仁研究所，以對抗針對亞裔的仇恨。作為國會亞太裔議員小組的主席，她發起並通過了新冠仇恨犯罪法案，這也是30年來美國第一部仇恨犯罪立法；同時，國會還通過了亞太裔美國人博物館研究法案，以證明亞裔美國人的歷史也是美國歷史的一部分。亞裔社區正在共同努力，推動公平和正義。

從左到右：蒙市市長黃泰平、聯邦眾議員趙美心、奪槍英雄蔡班達、聯邦司法部社區關係服務部前區域主任Ron Wakabayashi。（記者朱敏梓／攝影） 國會議員趙美心致詞。（記者朱敏梓／攝影）

晚會最後，眾人點亮蠟燭，在燭光中共同悼念陳果仁。

從左到右：蒙市市長黃泰平、聯邦眾議員趙美心、奪槍英雄蔡班達、聯邦司法部社區關係服務部前區域主任Ron Wakabayashi。（記者朱敏梓／攝影）

回顧陳果仁事件，在1982年6月19日，即將結婚的陳果仁正在底特律慶祝準備脫離單身。當天晚上，他與兩名白人汽車工人Ronald Ebens、Michael Nitz發生爭執，結果陳果仁被對方毆打。對方以為他是日本人，便用棒球棍攻擊陳果仁，導致他在四天後死亡。美國經濟衰退期間，日本汽車業經常被指責是導致失業率上升的原因。底特律是美國最大的汽車工業區，經濟衰退尤其嚴重。

儘管陳果仁遭到暴力和種族動機的謀殺，但施暴者卻只被指控較輕的過失殺人罪。最終兩人均被判三年緩刑，從未因殺人事件坐牢，後經民事訴訟後僅被罰款3000元。陳果仁之死在全國各地引發美國亞裔族群的強烈抗議。