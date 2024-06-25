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黑狗兄vs.海牛哥 南加棒球友誼賽展現運動精神

記者張庭瑜／洛杉磯報導
雙方球員都賣力揮棒，場上氣氛熱烈，精彩不斷。（記者張庭瑜／攝影）
雙方球員都賣力揮棒，場上氣氛熱烈，精彩不斷。（記者張庭瑜／攝影）

加州台灣棒球隊洛杉磯黑狗兄隊與聖地牙哥海牛（manatees）隊6月22日（周六）舉行友誼賽。不僅展現了球員們的運動精神，更成為凝聚海外台灣社群的重要平台。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長陳嘉元擔任開球嘉賓，象徵性地揭開了這場友誼賽...
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長陳嘉元擔任開球嘉賓，象徵性地揭開了這場友誼賽的序幕，為比賽增添了正式感和意義。（記者張庭瑜／攝影）

比賽當天，由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長陳嘉元擔任開球嘉賓，象徵性地揭開了友誼賽的序幕，而比賽採用靈活的輪換制度，讓更多球員能夠參與，雙方均表示勝負並非重點，更重要的是享受比賽的過程。

相比之下，海牛隊歷史較短，但同樣充滿熱情。隊長何吉瑞是聖地牙哥加州州大（University of California, San Diego，UCSD）的電機工程博士生。他表示，球隊誕生於2020年疫情期間，最初是由一群愛好者的隨意傳接球活動開始，隨著防疫措施放寬，逐漸發展成為一支正式的球隊。目前，聖地牙哥隊有約15名成員，主要由UCSD的在校生、校友及當地在職人士組成。

黑狗兄教練林岳志（右）與隊長陳懿伸（左）表示，這場友誼賽不僅加深了球員之間的情誼...
黑狗兄教練林岳志（右）與隊長陳懿伸（左）表示，這場友誼賽不僅加深了球員之間的情誼，也促進了洛杉磯和聖地牙哥台灣社群的交流與合作。他們期待未來能有更多類似的比賽，讓更多台灣人在海外找到共同的興趣和支持。（記者張庭瑜／攝影）

黑狗兄隊教練林岳志表示，棒球是台灣的國民運動，在洛杉磯有兩三個台灣人組成的球隊，而黑狗兄隊成立至今已六年，從最初的練習逐漸參加比賽，如今成員已增至20人，並在每周日早上進行例行訓練。成員年齡更是從20出頭至40、50歲不等。黑狗兄隊不僅積極與其他球隊進行交流比賽。並不定時參加當地聯賽。

海牛隊隊長何吉瑞（左）表示，這場比賽雖然雙方實力有所差距，但重點在於交流與聯誼。...
海牛隊隊長何吉瑞（左）表示，這場比賽雖然雙方實力有所差距，但重點在於交流與聯誼。他希望未來能有更多這樣的機會，讓球員們共同享受棒球的樂趣，並促進兩地台灣社群的友誼。（記者張庭瑜／攝影）

海牛隊長何吉瑞表示，海牛球隊主要由當地的學生、校友及在當地工作的台灣人組成。球隊在疫情期間開始傳接球活動，隨著解封人數增加，逐漸發展成如今的規模。雖然球隊剛成立一年多，但每週固定練球，此次友誼賽雖然實力有所差距，但主要目的是交流與聯誼，讓所有球員都有上場機會，共同享受比賽的樂趣。

黑狗兄隊員陳懿伸表示，他加入球隊已有兩年半，受哥哥的影響而參加。陳懿伸從高中時就參加棒球校隊，大學後無法繼續，加入黑狗兄隊讓他重新找回對棒球的熱情。他強調，球隊成員雖然平時各有工作和家庭，但每週日早上的訓練讓大家重新找回熱情。

而根據林岳志介紹，本次比賽是因去年知名YouTuber方昶詠與他們合作拍攝的影片，在網上獲得近30萬的點擊量。從而讓海牛隊成員透過影片發現黑狗兄隊，進而主動聯繫，促成了這次比賽。

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