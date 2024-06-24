洛市巴士、列車暴力犯罪 4月增逾1成

66歲的阿拉烏茲在捷運列車上無緣無故被人刺死。 (家屬在籌款網站GoFundMe上放的照片)

洛杉磯捷運 局LA Metro新公布的4月安全報告(Metro monthly safety report for April)顯示，巴士與列車上的暴力犯罪 增加，吸毒、非法侵入和竊盜則有減少。

比起3月份，4月的暴力犯罪增加將近16%。社會犯罪(societal crimes)譬如吸毒、攜帶武器、非法侵入車廂等則減少了34%。傷害巴士或列車工作人員，3月有10次，4月有12次。公共交通系統上的暴力事件頻仍，給工作人員和乘客都帶來很大的憂慮。

從4月初到5月中旬，LA Metro的交通工具上發生了10宗刀刺事件和2宗槍擊事件，捷運局在5月下旬開始在犯罪事件多的地區增派警力。這12件攻擊事件中，有3件釀成人命喪失，特別是身為祖母的阿拉烏茲(Mirna Soza Arauz)的攻擊事件最令大眾心驚。

4月22日那天，66歲的阿拉烏茲在北好萊塢站(North Hollywood)登上列車，準備回她位於聖費南度谷的家。在毫無預警或爭執的情況下，她被人用刀刺死。另外，4月份的暴力犯罪增加的範圍很廣，在重傷害、傷人、性侵犯方面都有增加。非暴力的犯罪中，只有塗鴉稍有增加。

南加大 USC不久前剛發布一項調查結果，發現一般洛杉磯市民中84%認為搭乘捷運列車是不安全的，在COVID-19爆發之前，76%的市民覺得不安全。但這與經常搭捷運的人的感受相反，這些人認為今天的捷運比前些時候安全。

南加大經濟與社會研究中心(Center for Economic and Social Research)的社會學家湯瑪斯(Kyla Thomas)指出，根據這項民調的結果，疫情之後大眾不願搭乘公共捷運系統的最重要原因就是安全，特別是高收入的居民更不願意，因為對他們來說經濟上允許自己開車的開銷，不需要因為省些小錢而甘冒受傷或殞命的危險。