我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪來襲 體溫升高7℉就有危險 3症狀恐致命

好市多這款充電寶賣超好 但會引起火災被召回

洛市巴士、列車暴力犯罪 4月增逾1成

編譯林思牧／綜合報導
66歲的阿拉烏茲在捷運列車上無緣無故被人刺死。 (家屬在籌款網站GoFundMe上放的照片)
66歲的阿拉烏茲在捷運列車上無緣無故被人刺死。 (家屬在籌款網站GoFundMe上放的照片)

洛杉磯捷運局LA Metro新公布的4月安全報告(Metro monthly safety report for April)顯示，巴士與列車上的暴力犯罪增加，吸毒、非法侵入和竊盜則有減少。

比起3月份，4月的暴力犯罪增加將近16%。社會犯罪(societal crimes)譬如吸毒、攜帶武器、非法侵入車廂等則減少了34%。傷害巴士或列車工作人員，3月有10次，4月有12次。公共交通系統上的暴力事件頻仍，給工作人員和乘客都帶來很大的憂慮。

從4月初到5月中旬，LA Metro的交通工具上發生了10宗刀刺事件和2宗槍擊事件，捷運局在5月下旬開始在犯罪事件多的地區增派警力。這12件攻擊事件中，有3件釀成人命喪失，特別是身為祖母的阿拉烏茲(Mirna Soza Arauz)的攻擊事件最令大眾心驚。

4月22日那天，66歲的阿拉烏茲在北好萊塢站(North Hollywood)登上列車，準備回她位於聖費南度谷的家。在毫無預警或爭執的情況下，她被人用刀刺死。另外，4月份的暴力犯罪增加的範圍很廣，在重傷害、傷人、性侵犯方面都有增加。非暴力的犯罪中，只有塗鴉稍有增加。

南加大USC不久前剛發布一項調查結果，發現一般洛杉磯市民中84%認為搭乘捷運列車是不安全的，在COVID-19爆發之前，76%的市民覺得不安全。但這與經常搭捷運的人的感受相反，這些人認為今天的捷運比前些時候安全。

南加大經濟與社會研究中心(Center for Economic and Social Research)的社會學家湯瑪斯(Kyla Thomas)指出，根據這項民調的結果，疫情之後大眾不願搭乘公共捷運系統的最重要原因就是安全，特別是高收入的居民更不願意，因為對他們來說經濟上允許自己開車的開銷，不需要因為省些小錢而甘冒受傷或殞命的危險。

捷運 南加大 暴力犯罪

上一則

職缺2年內減42% 加州跌幅全美第2

下一則

加州稅負重 酒類30多年來卻偏低

延伸閱讀

與警對峙17小時 塔札納家暴男自殺身亡

與警對峙17小時 塔札納家暴男自殺身亡
洛市學區通過決議 校園禁用手機 最快明年1月實施

洛市學區通過決議 校園禁用手機 最快明年1月實施
洛市學區通過決議：禁校園內用手機 分散學生注意力

洛市學區通過決議：禁校園內用手機 分散學生注意力
東京巴士持刀砍人 兇嫌及傷者皆中國留學生

東京巴士持刀砍人 兇嫌及傷者皆中國留學生
雙峰隧道夏季關閉施工 可轉乘K、L或M線巴士

雙峰隧道夏季關閉施工 可轉乘K、L或M線巴士
喬州巴士遭劫持釀1死 槍手飛車逃逸爆胎落網

喬州巴士遭劫持釀1死 槍手飛車逃逸爆胎落網

熱門新聞

德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50
犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

2024-06-17 02:20
美國護照。(美聯社)

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

2024-06-22 02:20
台灣知名餐廳鼎泰豐在迪士尼城園區（Downtown Disney）分店近日即將開業。（讀者提供）

鼎泰豐迪士尼分店即將開業 推出限量版T恤、帽子、運動衫

2024-06-22 02:16
持有美國護照的聖地牙哥謝家兩姊妹今年暑假將以旅行證前往中國旅行。（圖／謝先生提供）

三種情況 華二代赴華須申請旅行證

2024-06-22 02:19
佛羅里達州大學新生克羅斯曼23日準備搬入加州林肯大學宿舍時，家人租來的日產車子遭砸搶，損失數千元。（FOX News畫面）

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

2024-06-23 19:48

超人氣

更多 >
理財百科／35歲的他靠簡單一策略 周增1.1萬元被動收入

理財百科／35歲的他靠簡單一策略 周增1.1萬元被動收入
紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護
入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州
賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…

賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…
波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜