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南加大學生刺死偷車賊 檢認正當防衛不起訴

編譯胡立宗／綜合報導
案發地的West 28th Street 700街區。（取自Google街景）
案發地的West 28th Street 700街區。（取自Google街景）

南加大19歲學生Ivan Gallegos據稱在阻止另一男子偷車時失手殺人，洛杉磯縣檢察長辦公室20日宣布，檢視各項證據後，決定對該學生不予起訴，原被羈押的Ivan Gallegos已在同日中午獲釋。

事件發生在南加大校區北方的學生活動區域希臘街（Greek Row），也就是West 28th Street一帶。17日晚間8時許，據稱27歲的Xavier Cerf正在700街區偷竊車內財物，Ivan Gallegos一行三人發現並阻止他。

洛市警局紀錄顯示，同行兩人表示，Ivan Gallegos上前理論，但Xavier Cerf宣稱他有槍。扭打過程中，Ivan Gallegos多次刺中Xavier Cerf，後者這才負傷離開現場，最後在一條巷子裡因為失血過多而死。

同行兩人在警方現場訊問後已經獲釋，其他目擊學生則稱，一個兄弟會會館附近有一灘血，應是Xavier Cerf所留。警方最後以殺人罪嫌逮捕Ivan Gallegos。

洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）的聲明表示，經仔細衡量各種現有證據後，檢方決定不對南加大學生Ivan Gallegos提起任何告訴，因為檢方相信他的行為出自於對自身安全與周遭他人的實際擔憂。

南加大附近的希臘街是學生會所與公寓的聚集地，經常舉辦各類活動，新冠疫情期間曾被下令禁止在此地舉行派對活動。此處偶有傳出刑事案件，但學生在Reddit平台表示，治安並不算壞。

南加大學生Ivan Gallegos刺死偷車賊，洛杉磯檢方認正當防衛不起訴。（K...
南加大學生Ivan Gallegos刺死偷車賊，洛杉磯檢方認正當防衛不起訴。（KTLA）

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