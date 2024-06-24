男女收入不平等 專家籲解決

Michael Reich博士。（會議截圖）

少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）於21日舉辦座談會，探討美國收入不平等背後的諸多因素，及縮小差距的政策解決方案。與會專家們一致表示，美國夢的實現是政策選擇，資源和能力可以讓更多人享有經濟安全和向上流動的機會，但需要政策制定者採取行動。

紐約市立大學約翰傑伊學院（John Jay College）經濟學副教授Michelle Holder博士指出，根據美國勞工部 統計局的數據，截至2023 年，全職工作的男性年收入中位數為6.25萬美元，女性為5.2萬美元，這表明男性每賺1美元，女性僅賺0.84美元。其差距的主要原因是，女性比男性更常從事低薪工作，例如秘書、辦公室和行政工作。另一個原因則是歧視，儘管女性的技能、教育背景和經驗與男性同行旗鼓相當，但收入相對低。納入種族因素來進一步地比較，白人男性每賺1美元，黑人女性僅賺0.73美元，亞太裔女性僅賺0.80美元。

柏克萊加大勞動與就業 研究所經濟學教授Michael Reich分析，以載客、送餐這類零工為主業的勞工約有90%或以上是為Uber、Lyft、Uber Eats、Door Dash等大公司工作，且他們承擔了90%的駕駛工作。他們被公司視作獨立包商，而非正式員工，無權成立工會，不受最低工資法律的保障，也沒有失業保險 或是工傷補償，還沒有吃飯和休息時間的報酬。考慮到行駛哩程對汽車的損耗，他們可能每隔幾年就要換車，公司也不給補償。

據Reich教授的研究，他們的平均工資遠低於當地的最低工資，並且公司還會制定「個人化」的薪酬，看哪些司機願意接受低價。現在，一些州正在研究或已出台關乎此類勞工薪資的政策法律，例如在不改變獨立包商的身分基礎上設立最低工資標準等，但要注意的是，有的政策可能導致薪資「明升實降」。

經濟政策研究所（Economic Policy Institute）所長Heidi Shierholz強調，強大的工會和勞工標準、充分就業、健全的社會保險等一度被稱為「社會民主主義」（Social Democracy）的政策組合，正是為了確保技術變革在資本主義經濟中釋放的創新性破壞所帶來的好處，不僅能讓少數人富裕，而且能提升全體民眾的生活水平。因此，任何解決人工智慧（AI）對勞動力市場、就業和工資影響的政策議程都應該以此為核心。

華盛頓公平發展中心資深研究員Austin Clemens博士解釋了代際流動性（intergenerational mobility），即孩子能比父母賺更多的錢，這是美國夢的含義之一。但是近年來的經濟學研究表明，美國的絕對代際流動性已大幅下降。20世紀40年代和50年代出生的孩子，大約有90%的機會比父母賺得更多；但80年代出生的孩子，這一比例已經下降到 50%。其原因是薪資不平等程度非常高，大部分收入增長都發生在律師、醫生等高薪職業中，而藍領則少得多。