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洛城新語／捲入司法調查的兩位市長

本報訊
洛城新語
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屋崙市長盛桃住家聯邦調查局突擊搜查，如同在當地社區投下一顆震撼彈。這位亞裔政治新星的前景無疑蒙上陰影。但是灣區大城市的少數族裔市長突遭司法調查，盛桃並不是第一個。18年前聖荷西也曾發生過類似事件。

FBI調查盛桃事件，令人想起2006年時任聖荷西市長恭薩雷斯（Ron Gonzales）的遭遇。當時恭薩雷斯被控與工會談判合約中有利益交換行為，而受到聖他克拉拉縣民事大陪審團起訴。事件在當時引發的震撼程度，比這次盛桃事件有過之無不及。

對比盛桃和恭薩雷斯兩次事件，可以發現有一些相似之處。兩人都是少數族裔背景，都是白手起家成為政治新星。盛桃是屋崙，也是全美大城市第一位亞裔市長。恭薩雷斯則是聖荷西第一位西語裔市長，也是全美最早的大都會區西語裔市長之一，還曾被評為全美最有影響力的西語裔人物。

盛桃和恭薩雷斯在接受司法調查之前，都處於政治低谷中。盛桃自2023年1月就任市長後，馬上就解雇了警察局長阿姆斯壯，引起很大爭議。屋崙長期治安惡劣，也令盛桃受到很多攻擊。就在FBI突擊搜查盛桃之前一天，罷免盛桃的公投提案剛剛成立，被列入11月該市公投選票。

至於做為當時聖荷西市議會唯一的西語裔議員，恭薩雷斯也受到很多攻擊和爭議。在被聖縣民事大陪審團起訴之前，恭薩雷斯的支持度屢創新低，日子很不好過。

湊巧的是，兩宗事件都涉及廢品回收公司。與盛桃同時被搜查的，還有屋崙廢品回收公司Cal Waste Solutions越南華裔東主父子的住宅和公司辦公室。媒體報導，上述廢品公司因競選捐款給盛桃等民選官員而被調查。

恭薩雷斯惹禍上身，主要原因是他在主導聖荷西市與Norcal Waste System公司員工薪資談判中，被指與某工會有利益交換。而這家工會是恭薩雷斯的基本盤。

當然也有不同之處。盛桃剛擔任屋崙市長一年半，還處於政治生涯早期。無論FBI調查最後結果如何，都將對她有重大影響。而恭薩雷斯當時已經是第二屆市長任期的最後一年，本就即將謝幕。

與恭薩雷斯受民事大陪審團起訴相比，盛桃受到FBI調查，性質要嚴重很多。根據FBI的一貫作風，他們在進行突擊搜查之前，肯定已經調查了很多時間，現在「收網」時機已到。恭薩雷斯在受起訴後仍照常出席市議會和各種活動。盛桃則是「隱身」，缺席了原定灣區四大市長住房政策聯合發布會等重要活動，也側面印證事態不容樂觀。

幸運的是，恭薩雷斯後來結局還不錯。起訴書公布後，當時的聖荷西市議員、現在的加州參議員柯提斯（Dave Cortese）要求恭薩雷斯辭職。後來繼任市長的喬可力（Chuck Reed）在市議會提案要求罷免恭薩雷斯。但是最後市議會僅通過譴責恭薩雷斯，沒有進一步行動。

到了法庭上，法官更是把對恭薩雷斯的全部指控都駁回，並認為控方所稱內容即使為真，也不構成犯法。最後恭薩雷斯順利完成市長任期，平安著陸。

盛桃有沒有恭薩雷斯一樣的運氣，且拭目以待。

聖荷西 屋崙 FBI

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