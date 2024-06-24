全球最大繪畫節巴沙迪那粉筆節 東方元素吸睛

藝術家創作中。（記者朱敏梓／攝影）

曾被金氏世界紀錄認證為「全球最大繪畫節」的巴沙迪那粉筆節(Pasadena Chalk Art Festival)，於22日、23日在巴沙迪那會展中心廣場盛大回歸。約500名藝術家匯聚一堂，創作出200多件風格多樣的粉筆畫作。

高溫難當民眾熱情，現場人潮湧動。（記者朱敏梓／攝影）

周末持續高溫 炎熱，卻未能阻擋藝術家們和藝術迷們的熱情。23日的第31屆粉筆節現場人潮湧動，許多人帶著孩子全家一起出動感受藝術的魅力，現場還有不少華人的身影。

由華裔藝術家創作的充滿東方元素的「觀世音菩薩」。（記者朱敏梓／攝影）

藝術家們在遮陽傘下專心於創作，他們在人行道上用粉筆畫出經典藝術人物、電影海報、卡通和科幻人物，或原創作品。例如大家熟知的卡通角色「史努比」（Snoopy）、獅子王、寶可夢精靈（Pokemon）、木偶師吉姆•韓森（Jim Henson）和他的木偶朋友、美麗的自然風景等。在諸多作品中，有華裔藝術家創作出頗具東方風情的畫作，例如觀世音菩薩。

寶可夢精靈粉筆畫。（記者朱敏梓／攝影）

一位戴著遮陽帽的藝術家彼得羅奇(Monica Petroczy)表示：「過去幾年，我們經歷了6月的陰鬱天氣，但現在感覺夏天來了，真是太好了。」她補充，這個節日對於藝術家來說是一次歡樂的聚會，可以展示自己的創作過程，也可以獲得更多靈感。她今年的作品是肖像畫「好萊塢山獅」。從2010年開始參加粉筆節的藝術家Liz Perez表示，這個節日是一項獨一無二的活動，「看著人們從身邊走過，並享受工作是一種有趣的體驗。你可以帶給人們微笑。」

在炎炎夏日下，主辦方為民眾準備了印有活動標誌的免費遮陽紙傘，既能抵擋高溫，又是一件有意義的紀念品。現場不僅能欣賞藝術家創作粉筆畫的全過程，還有美食和飲料供應。

該節日始於1993年，由非營利藝術組織Light Bringer Project主辦。Light Bringer Project 的董事會主席Tom Coston表示，這項活動非常適合約會或與家人一起郊遊；對藝術家和遊客來說，這是一個聚會和慶祝的地方。活動的收益將用於該團體為巴沙迪那和洛杉磯 服務不足地區的青少年提供的藝術和教育計畫。

根據粉筆節官網稱：「超過600名藝術家使用超過2萬5000支粉筆，在一個周末吸引超過10萬名遊客」。金氏世界紀錄在2010年將粉筆節評選為「全球大的街頭繪畫節」。

在為期兩天的活動結束時，粉筆節將評選出14個類別的藝術家獎項，包括「節日最佳」、「社區大獎」、「最佳新人獎」、「最幽默獎」等，現場民眾可以為「民眾選擇獎」投票 。