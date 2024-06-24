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全球最大繪畫節巴沙迪那粉筆節 東方元素吸睛

記者朱敏梓／巴沙迪那市報導
藝術家創作中。（記者朱敏梓／攝影）
藝術家創作中。（記者朱敏梓／攝影）

曾被金氏世界紀錄認證為「全球最大繪畫節」的巴沙迪那粉筆節(Pasadena Chalk Art Festival)，於22日、23日在巴沙迪那會展中心廣場盛大回歸。約500名藝術家匯聚一堂，創作出200多件風格多樣的粉筆畫作。

高溫難當民眾熱情，現場人潮湧動。（記者朱敏梓／攝影）
高溫難當民眾熱情，現場人潮湧動。（記者朱敏梓／攝影）

周末持續高溫炎熱，卻未能阻擋藝術家們和藝術迷們的熱情。23日的第31屆粉筆節現場人潮湧動，許多人帶著孩子全家一起出動感受藝術的魅力，現場還有不少華人的身影。

由華裔藝術家創作的充滿東方元素的「觀世音菩薩」。（記者朱敏梓／攝影）
由華裔藝術家創作的充滿東方元素的「觀世音菩薩」。（記者朱敏梓／攝影）

藝術家們在遮陽傘下專心於創作，他們在人行道上用粉筆畫出經典藝術人物、電影海報、卡通和科幻人物，或原創作品。例如大家熟知的卡通角色「史努比」（Snoopy）、獅子王、寶可夢精靈（Pokemon）、木偶師吉姆•韓森（Jim Henson）和他的木偶朋友、美麗的自然風景等。在諸多作品中，有華裔藝術家創作出頗具東方風情的畫作，例如觀世音菩薩。

寶可夢精靈粉筆畫。（記者朱敏梓／攝影）
寶可夢精靈粉筆畫。（記者朱敏梓／攝影）

一位戴著遮陽帽的藝術家彼得羅奇(Monica Petroczy)表示：「過去幾年，我們經歷了6月的陰鬱天氣，但現在感覺夏天來了，真是太好了。」她補充，這個節日對於藝術家來說是一次歡樂的聚會，可以展示自己的創作過程，也可以獲得更多靈感。她今年的作品是肖像畫「好萊塢山獅」。從2010年開始參加粉筆節的藝術家Liz Perez表示，這個節日是一項獨一無二的活動，「看著人們從身邊走過，並享受工作是一種有趣的體驗。你可以帶給人們微笑。」

在炎炎夏日下，主辦方為民眾準備了印有活動標誌的免費遮陽紙傘，既能抵擋高溫，又是一件有意義的紀念品。現場不僅能欣賞藝術家創作粉筆畫的全過程，還有美食和飲料供應。

該節日始於1993年，由非營利藝術組織Light Bringer Project主辦。Light Bringer Project 的董事會主席Tom Coston表示，這項活動非常適合約會或與家人一起郊遊；對藝術家和遊客來說，這是一個聚會和慶祝的地方。活動的收益將用於該團體為巴沙迪那和洛杉磯服務不足地區的青少年提供的藝術和教育計畫。

根據粉筆節官網稱：「超過600名藝術家使用超過2萬5000支粉筆，在一個周末吸引超過10萬名遊客」。金氏世界紀錄在2010年將粉筆節評選為「全球大的街頭繪畫節」。

在為期兩天的活動結束時，粉筆節將評選出14個類別的藝術家獎項，包括「節日最佳」、「社區大獎」、「最佳新人獎」、「最幽默獎」等，現場民眾可以為「民眾選擇獎」投票

高溫 投票 洛杉磯

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