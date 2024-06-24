南加中國國樂團「賽龍奪錦名曲綻放音樂會」精采

南加州中國國樂團22日為核桃市（Walnut）帶來一場「賽龍奪錦名曲綻放音樂會」。（南加州中國國樂團提供）

南加 州中國國樂團（Chinese Music Association of Southern California）於22日在核桃市（Walnut）舉辦一場「賽龍奪錦名曲綻放音樂會」，國樂團數十名團員集體亮相，演奏15首中國民樂經典名曲和美國民歌，為南加觀眾帶來視聽享受。

華人 作曲家和指揮家喬欣（James Chiao）去年9月子承父業擔任國樂團團長，帶領樂團走入主流，參加好萊塢聖誕遊行，深入洛杉磯知名聖誕彩燈一條街拐杖糖巷（Candy Cane Lane）演奏聖誕樂曲。他表示，樂團每年都會舉辦一場正式的劇場演出，這次演出15首曲目，以賽龍舟為主題，因此他特別用3D打印了一個龍舟從中國運過來作為舞台背景。他同時希望提升樂團專業度，因此邀請來自中國的著名二胡演奏家劉揚擔任藝術總監。

南加州中國國樂團創立於2016年，由專業和業餘樂手組成。（南加州中國國樂團提供）

劉揚七歲就隨父劉自策啟蒙學習二胡，畢業於中央音樂學院民樂系，之後加入中央民族樂團，2002年移居香港 在香港中樂團擔任二胡首席。

南加中國國樂團專業升級，邀請來自中國的著名二胡演奏家劉揚擔任藝術總監。（劉揚提供）

劉揚表示，二胡是中國傳統樂器，需要在不斷訓練中把握其音準再談抒發情感。這次他獨奏二胡名曲「江河水」，其難度在於情感表達。同時會用高胡演奏廣東音樂「賽龍奪錦」，他來美國後發現當地華人喜歡中國傳統文化，對國樂熱情上升，希望他的加入能提升樂團的技巧。