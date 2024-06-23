我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：中國超級富豪「鏡像轉帳」加速潤出

屋崙市長前幕僚長爆離職內幕：指責盛桃男友 被勒令沉默

聖蓋博「感恩美國」升旗禮 華人社區熱鬧慶國慶

記者楊青／聖蓋博報導
活動賓主大合影。（記者楊青／攝影）
活動賓主大合影。（記者楊青／攝影）

由美國華人政治聯盟、亞美權益促進會、聖蓋博希望獅子會、希望中心四個華人團體聯合主辦的第十屆「感恩美國」國慶升旗典禮暨健康園遊會，22日在聖蓋博市大劇院廣場盛大舉辦，揭開2024年聖蓋博谷華人社區慶祝美國國慶系列活動序幕。

來自聖蓋博谷多個城市的民選官員參加當天活動，上台致辭表達對美國的感恩。（記者楊青...
來自聖蓋博谷多個城市的民選官員參加當天活動，上台致辭表達對美國的感恩。（記者楊青／攝影）

國歌、大鼓、升旗和祈禱開場，表彰海陸空三軍退伍軍人代表和地方警員和消防員，文藝表演，遊戲比賽，30多個商家和50多個社團攤位提供吃喝玩樂和資訊，六小時活動精彩紛呈。

「感恩美國」十年前由美國華人政治聯盟和聖蓋博希望獅子會等組織聯合發起，十年間規模年勝一年，逐漸成為聖蓋博谷多城市聯合參與的大型國慶活動。聖蓋博希望獅子會會長暨聖蓋博市議員丁言愉表示，感恩美國也感謝自己，因著來自不同地方、不同背景、不同語言的「我們」之間的相互感謝，也有機會感謝美國。

聖蓋博市長吳程遠（右六）和市議會成員表彰退伍軍人和警消部門代表。（記者楊青／攝影...
聖蓋博市長吳程遠（右六）和市議會成員表彰退伍軍人和警消部門代表。（記者楊青／攝影）

聖蓋博市長吳程遠以東道主身分歡迎大家。他表示，每一位來到美國的人，無論他們說什麼語言，無論他們是否能夠說流利的英語，都有機會表達對這個國家的感謝，而美國人民今天享受的一切，都應該感謝每一位為守護這個國家貢獻心血和生命的軍人。吳程遠當天特別帶自己的寶貝女兒上台，用西班牙語代父發聲。他表示，雖然自己不會說西班牙語，但是他的孩子可以代表傳達他的心聲，這就是美國的精神，也是美國國慶的意義。

活動主辦單位負責人致辭，感謝各界踴躍參與和支持「感恩美國」慶祝活動。（記者楊青／...
活動主辦單位負責人致辭，感謝各界踴躍參與和支持「感恩美國」慶祝活動。（記者楊青／攝影）

吳程遠、趙美心等分別向主辦單位頒獎，感謝他們持之以恆對社區的服務和貢獻。趙美心特別提到，10年前由丁言愉等人提出的「感恩美國」活動構想具有特別意義。她表示，無論是是新移民還是難民，不論來自哪裡，講什麼樣的語言，人們都在這片土地上重新開始生活，生根開花，生兒育女，事業有成，回饋社區，成為美國大家庭中有價值的組成部分，很高興看到這項活動規模不斷壯大。

孩子們登台表演，慶祝美國國慶。（記者楊青／攝影）
孩子們登台表演，慶祝美國國慶。（記者楊青／攝影）

當天的活動還表彰了美國三軍代表，並向聖蓋博警察局和消防局捐助800元，對他們長期為社區的服務表達感謝。聖蓋博警方也感謝民眾的支持。

隨後是娛樂表演和呼啦圈比賽及抽獎，包括亞裔才藝基金會、南加州福建同鄉會，南加州寮華聯誼會，陽光女人祥麟舞團等貢獻了精彩的歌舞節目。來自聖蓋博谷各地的各科醫師，當天還現場為民眾提供了免費義診和健康諮詢。

聖蓋博 華人 加州

上一則

洛縣衛生局網路遭釣魚攻擊 4.7萬人個資恐洩

下一則

房屋保費飆漲 屋主壓力暴增

延伸閱讀

聖蓋博「感恩美國」升旗禮 華人社區慶祝國慶

聖蓋博「感恩美國」升旗禮 華人社區慶祝國慶
華人瑜伽協會 姚鴻雁接任會長

華人瑜伽協會 姚鴻雁接任會長
趙美心協助巴沙迪那獲聯邦資金 改善供水系統

趙美心協助巴沙迪那獲聯邦資金 改善供水系統
趙美心對拜登總統限縮庇護措施失望

趙美心對拜登總統限縮庇護措施失望
聖蓋博山保護區擴建 趙美心、部落領袖、環保團體同賀

聖蓋博山保護區擴建 趙美心、部落領袖、環保團體同賀
聖蓋博山保護區擴建 國會議員趙美心等維護自然家園

聖蓋博山保護區擴建 國會議員趙美心等維護自然家園

熱門新聞

犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

2024-06-17 02:20
德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50
如今詐騙手段層出不窮，防不勝防，一通來自「銀行」的電話讓華人女護士5萬元沒了。（本報系資料照片）

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

2024-06-15 02:20
不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。（本報檔案照片）

接到這幾種電話 可能是詐騙

2024-06-15 02:19
美國護照。(美聯社)

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

2024-06-22 02:20
學生們穿著畢業禮服，黃仁勳站在中間，大家都面帶笑容，一同合影，場面溫馨。（黃建穎同學提供）

黃仁勳會加州理工台灣留學生 提出好問題是重要能力

2024-06-14 20:46

超人氣

更多 >
熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲

林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲
出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾

出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾
吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生