聖蓋博「感恩美國」升旗禮 華人社區熱鬧慶國慶

活動賓主大合影。（記者楊青／攝影）

由美國華人 政治聯盟、亞美權益促進會、聖蓋博 希望獅子會、希望中心四個華人團體聯合主辦的第十屆「感恩美國」國慶升旗典禮暨健康園遊會，22日在聖蓋博市大劇院廣場盛大舉辦，揭開2024年聖蓋博谷華人社區慶祝美國國慶系列活動序幕。

來自聖蓋博谷多個城市的民選官員參加當天活動，上台致辭表達對美國的感恩。（記者楊青／攝影）

國歌、大鼓、升旗和祈禱開場，表彰海陸空三軍退伍軍人代表和地方警員和消防員，文藝表演，遊戲比賽，30多個商家和50多個社團攤位提供吃喝玩樂和資訊，六小時活動精彩紛呈。

「感恩美國」十年前由美國華人政治聯盟和聖蓋博希望獅子會等組織聯合發起，十年間規模年勝一年，逐漸成為聖蓋博谷多城市聯合參與的大型國慶活動。聖蓋博希望獅子會會長暨聖蓋博市議員丁言愉表示，感恩美國也感謝自己，因著來自不同地方、不同背景、不同語言的「我們」之間的相互感謝，也有機會感謝美國。

聖蓋博市長吳程遠（右六）和市議會成員表彰退伍軍人和警消部門代表。（記者楊青／攝影）

聖蓋博市長吳程遠以東道主身分歡迎大家。他表示，每一位來到美國的人，無論他們說什麼語言，無論他們是否能夠說流利的英語，都有機會表達對這個國家的感謝，而美國人民今天享受的一切，都應該感謝每一位為守護這個國家貢獻心血和生命的軍人。吳程遠當天特別帶自己的寶貝女兒上台，用西班牙語代父發聲。他表示，雖然自己不會說西班牙語，但是他的孩子可以代表傳達他的心聲，這就是美國的精神，也是美國國慶的意義。

活動主辦單位負責人致辭，感謝各界踴躍參與和支持「感恩美國」慶祝活動。（記者楊青／攝影）

吳程遠、趙美心等分別向主辦單位頒獎，感謝他們持之以恆對社區的服務和貢獻。趙美心特別提到，10年前由丁言愉等人提出的「感恩美國」活動構想具有特別意義。她表示，無論是是新移民還是難民，不論來自哪裡，講什麼樣的語言，人們都在這片土地上重新開始生活，生根開花，生兒育女，事業有成，回饋社區，成為美國大家庭中有價值的組成部分，很高興看到這項活動規模不斷壯大。

孩子們登台表演，慶祝美國國慶。（記者楊青／攝影）

當天的活動還表彰了美國三軍代表，並向聖蓋博警察局和消防局捐助800元，對他們長期為社區的服務表達感謝。聖蓋博警方也感謝民眾的支持。

隨後是娛樂表演和呼啦圈比賽及抽獎，包括亞裔才藝基金會、南加州 福建同鄉會，南加州寮華聯誼會，陽光女人祥麟舞團等貢獻了精彩的歌舞節目。來自聖蓋博谷各地的各科醫師，當天還現場為民眾提供了免費義診和健康諮詢。