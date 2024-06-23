我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：中國超級富豪「鏡像轉帳」加速潤出

屋崙市長前幕僚長爆離職內幕：指責盛桃男友 被勒令沉默

紀念陳果仁 華美博物館燭光守夜

洛杉磯訊
紀念陳果仁活動海報。（華美博物館）
紀念陳果仁活動海報。（華美博物館）

華美博物館將於23日（周日）晚7時至8時在蒙市市政廳（320 W. Newmark Ave）舉辦活動紀念陳果仁（Vincent Chin）。蒙市市長黃泰平（Thomas Wong）、聯邦司法部社區關係服務部前區域主任Ron Wakabayashi、蒙市「奪槍英雄」蔡班達（Brandon Tsay），以及華美博物館董事會主席阮桂銘博士（Dr. Gay Yuen）等，將出席並致詞，活動將以燭光守夜結束。

華美博物館介紹，陳果仁遇害是美國亞裔民權運動的關鍵點。這項年度紀念活動反映出種族不平等和歧視現象，在當今高度兩極化的社會氣候中仍持續存在，正如幾十年前一樣。

1982年6月23日，陳果仁在底特律被兩名白人男子用棒球棒殘忍毆打致死。這一悲劇發生於美國經濟衰退的背景下，當時許多汽車行業的美國人遭解僱，他們將自己的困境歸咎於日本汽車業。兩名襲擊者從未入獄，僅以少量罰金逃脫懲罰。陳果仁案的判決被視為嚴重的司法不公，突顯了美國法律系統中的種族不平等，激發了亞裔社區的團結、呼籲正義，引發對種族暴力和歧視問題的關注。

出席活動無需提前註冊。瞭解更多信息可訪問：https://camla.org/upcoming-events/。

博物館 亞裔 歧視

上一則

法廊快報／休假警察可以跨區開罰單

下一則

變種病毒FLiRT加劇 重複感染大增

延伸閱讀

華美博物館23日在蒙市政廳紀念陳果仁

華美博物館23日在蒙市政廳紀念陳果仁
蒙市Sierra Subaru 月底前租賃、車貸優惠

蒙市Sierra Subaru 月底前租賃、車貸優惠
寶爾博物館漫畫藝術博覽會 本周末免費

寶爾博物館漫畫藝術博覽會 本周末免費
華裔博物館館長侯艾米 入選州藝術委員會

華裔博物館館長侯艾米 入選州藝術委員會
笛洋博物館展出花卉藝術展

笛洋博物館展出花卉藝術展
蒙市市長：將建立社區監督機制 加強警民聯繫

蒙市市長：將建立社區監督機制 加強警民聯繫

熱門新聞

犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

2024-06-17 02:20
德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50
如今詐騙手段層出不窮，防不勝防，一通來自「銀行」的電話讓華人女護士5萬元沒了。（本報系資料照片）

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

2024-06-15 02:20
不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。（本報檔案照片）

接到這幾種電話 可能是詐騙

2024-06-15 02:19
美國護照。(美聯社)

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

2024-06-22 02:20
學生們穿著畢業禮服，黃仁勳站在中間，大家都面帶笑容，一同合影，場面溫馨。（黃建穎同學提供）

黃仁勳會加州理工台灣留學生 提出好問題是重要能力

2024-06-14 20:46

超人氣

更多 >
熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲

林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲
出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾

出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾
吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生