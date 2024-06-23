紀念陳果仁 華美博物館燭光守夜

紀念陳果仁活動海報。（華美博物館）

華美博物館 將於23日（周日）晚7時至8時在蒙市市政廳（320 W. Newmark Ave）舉辦活動紀念陳果仁（Vincent Chin）。蒙市市長黃泰平（Thomas Wong）、聯邦司法部社區關係服務部前區域主任Ron Wakabayashi、蒙市「奪槍英雄」蔡班達（Brandon Tsay），以及華美博物館董事會主席阮桂銘博士（Dr. Gay Yuen）等，將出席並致詞，活動將以燭光守夜結束。

華美博物館介紹，陳果仁遇害是美國亞裔 民權運動的關鍵點。這項年度紀念活動反映出種族不平等和歧視 現象，在當今高度兩極化的社會氣候中仍持續存在，正如幾十年前一樣。

1982年6月23日，陳果仁在底特律被兩名白人男子用棒球棒殘忍毆打致死。這一悲劇發生於美國經濟衰退的背景下，當時許多汽車行業的美國人遭解僱，他們將自己的困境歸咎於日本汽車業。兩名襲擊者從未入獄，僅以少量罰金逃脫懲罰。陳果仁案的判決被視為嚴重的司法不公，突顯了美國法律系統中的種族不平等，激發了亞裔社區的團結、呼籲正義，引發對種族暴力和歧視問題的關注。

出席活動無需提前註冊。瞭解更多信息可訪問：https://camla.org/upcoming-events/。