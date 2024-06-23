知名連鎖炸雞品牌 巴沙迪那分店熄燈

前總統歐巴馬於2011年曾光臨Roscoe's洛杉磯分店。（AP）

巴沙迪那星報報導，知名連鎖炸雞店Roscoe's House of Chicken and Waffles位於巴沙迪那經營30年的分店於23日關閉。這家位於830 N. Lake Ave.,的餐廳張貼公告稱「餐廳最後一天是2024年6月23日周日。巴沙迪那，謝謝度過30年美好時光。」

然該公告仍替這座城市帶來一點希望，因文中寫到「我們正尋找另一個升級的巴沙迪那地點，請繼續在臉書 和IG關注我們。」位於該餐廳角落附近張貼一張「出租」牌，至截稿為止，巴沙迪那星報並未得到該租賃者回覆，也並未得到餐廳回應。

巴沙迪那商會和公民協會（Pasadena Chamber of Commerce and Civic Association）主席利特（Paul Little）並不清楚餐廳關閉原因，但他希望這間以炸雞和華夫餅（Waffle）知名的餐廳留在該市。「Roscoe's是本地餐廳，已經營很長時間，我希望他們能在這找到另一個適合地點。」

這家連鎖店由赫德森（Herb Hudson）於1975年創立，目前擁有七家分店。2011年10月24日，時任總統歐巴馬 （Barack Obama）在三天的西岸之旅時，曾在洛杉磯 分店用餐。