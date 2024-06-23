我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：中國超級富豪「鏡像轉帳」加速潤出

屋崙市長前幕僚長爆離職內幕：指責盛桃男友 被勒令沉默

知名連鎖炸雞品牌 巴沙迪那分店熄燈

編譯陳盈霖╱綜合報導
前總統歐巴馬於2011年曾光臨Roscoe's洛杉磯分店。（AP）
前總統歐巴馬於2011年曾光臨Roscoe's洛杉磯分店。（AP）

巴沙迪那星報報導，知名連鎖炸雞店Roscoe's House of Chicken and Waffles位於巴沙迪那經營30年的分店於23日關閉。這家位於830 N. Lake Ave.,的餐廳張貼公告稱「餐廳最後一天是2024年6月23日周日。巴沙迪那，謝謝度過30年美好時光。」

然該公告仍替這座城市帶來一點希望，因文中寫到「我們正尋找另一個升級的巴沙迪那地點，請繼續在臉書和IG關注我們。」位於該餐廳角落附近張貼一張「出租」牌，至截稿為止，巴沙迪那星報並未得到該租賃者回覆，也並未得到餐廳回應。

巴沙迪那商會和公民協會（Pasadena Chamber of Commerce and Civic Association）主席利特（Paul Little）並不清楚餐廳關閉原因，但他希望這間以炸雞和華夫餅（Waffle）知名的餐廳留在該市。「Roscoe's是本地餐廳，已經營很長時間，我希望他們能在這找到另一個適合地點。」

這家連鎖店由赫德森（Herb Hudson）於1975年創立，目前擁有七家分店。2011年10月24日，時任總統歐巴馬（Barack Obama）在三天的西岸之旅時，曾在洛杉磯分店用餐。

知名連鎖炸雞店Roscoe's House of Chicken and Waf...
知名連鎖炸雞店Roscoe's House of Chicken and Waffles位於巴沙迪那經營30年的分店於23日關閉。（KTLA）

洛杉磯 臉書 歐巴馬

上一則

Trader Joe's「雞蛋仔」泡泡華夫餅上架被瘋搶

下一則

洛縣衛生局網路遭釣魚攻擊 4.7萬人個資恐洩

延伸閱讀

710延長線60畝徵地歸還 重建案巴沙迪那群策群力

710延長線60畝徵地歸還 重建案巴沙迪那群策群力
巴沙迪那重申煙火禁令 違法者可逮捕判刑罰金

巴沙迪那重申煙火禁令 違法者可逮捕判刑罰金
巴沙迪那年度統計：首次無家可歸者人數激增

巴沙迪那年度統計：首次無家可歸者人數激增
巴沙迪那年度統計：首次無家可歸者激增

巴沙迪那年度統計：首次無家可歸者激增
趙美心協助巴沙迪那獲聯邦資金 改善供水系統

趙美心協助巴沙迪那獲聯邦資金 改善供水系統
巴沙迪那1華醫嚴重疏忽 或被吊照

巴沙迪那1華醫嚴重疏忽 或被吊照

熱門新聞

犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

2024-06-17 02:20
德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50
如今詐騙手段層出不窮，防不勝防，一通來自「銀行」的電話讓華人女護士5萬元沒了。（本報系資料照片）

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

2024-06-15 02:20
不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。（本報檔案照片）

接到這幾種電話 可能是詐騙

2024-06-15 02:19
美國護照。(美聯社)

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

2024-06-22 02:20
學生們穿著畢業禮服，黃仁勳站在中間，大家都面帶笑容，一同合影，場面溫馨。（黃建穎同學提供）

黃仁勳會加州理工台灣留學生 提出好問題是重要能力

2024-06-14 20:46

超人氣

更多 >
熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲

林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲
出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾

出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾
吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生