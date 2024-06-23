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南加速食店工資漲 5月增4800名員工

編譯陳盈霖╱綜合報導
儘管速食連鎖店最低工資上調，南加5月仍增加4800名速食店員工。（NBC）
儘管速食連鎖店最低工資上調，南加5月仍增加4800名速食店員工。（NBC）

聖蓋博論壇報報導，專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）根據加州就業發展局（EDD）數據進行分析發現，儘管工資上調，南加州速食店業者5月份共招募4800名員工創歷史新高，洛縣、橙縣、河濱縣和聖伯納汀諾縣速食業共36萬2000名員工，超過2023年7月歷史紀錄的35萬9400人。

未受新冠肺炎疫情影響的2015年至2019年5月招聘模式相對正常，而2024年5月這些地區速食店員工增長，幾乎是這五年5月平均2760新聘員工的兩倍。

速食店員工增加，是4月1日速食連鎖店最低工資上調至每小時20元之後。行業領袖聲稱工資上調將迫使他們提高食物價格，削減員工，然這份每月就業數據，並不會追蹤速食業員工工作時數。蘭斯納表示，一個月的招募情況並非該行業全貌。對在本已昂貴的商業環境中經營的速食店老闆來說，薪資上調仍是一大障礙。

加州其他地區5月速食業員工人數為38萬3600人，一個月內微幅增加1300人，低於2015年至2019年5月平均3580人。

至於南加州5月其他餐廳就業情況。全方位完整服務餐廳和食品服務產業有34萬2100名員工，一年內增加4200人，一個月內增加3100人。飯店、娛樂和休閒相關產業有26萬9800名員工，年增加5300人，月增加4700人。

南加州所有行業5月份就業人數為799萬人，月增加1萬9800人，年增6萬3100人。其他11個主要產業中，有七個產業5月份就業增長。

加州 就業 南加

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