二手車價年跌逾9% 3年來最低

Jaguar I-PACE的二手車價一年來下跌三成，跌幅最大。(取自銷售網站)

沙加緬度蜂報報導，過去一年中，二手車 的平均價格下降超過9%。今年夏天，對正在尋找二手車的民眾來說有個好消息：價格處於三年來的最低點。

然而，對買家來說，二手車可能仍然不會顯得便宜。最新的政府物價統計據顯示，二手車價格自2019年以來已上漲約30%。Cars Commerce指出，由於二手車庫存從疫情中恢復，價格仍將保持在較高水平。根據該公司的數據，二手車平均價接近2萬9000元。

高利率 也在阻止買家進入這個市場。以目前的利率來看，購買二手車的總成本與一、兩年前相比，並沒有便宜多少。CarGurus產業分析指出，從單純的車輛標價來看，價格確實便宜了，但從總成本來看，消費者可能並沒有感到太多的負擔減輕。

由於這些挑戰，購車者正尋找省錢的方法。以下是在二手車市場獲得好交易的建議。

一、擴大二手車搜索範圍

根據Cox Automotive的數據，過去一年中，二手車的供應略有改善，增加了3%，但可用性仍遠低於正常水平。為了找到理想車型的好交易，擴大搜索的地理範圍可能會有幫助。

根據優先考慮因素，可在搜索中納入私人賣家。私人賣家通常會提供更低價格的車輛，但缺點是沒有保修。

二、擴大車型選擇範圍

通常，最佳的二手車交易是那些需求不高的車輛，因為車輛若在經銷商的庫存中停留了很長時間，經銷商會更積極地定價。雖然受歡迎的車型有其受歡迎的原因，但也許有一款車能滿足個人的基本需求 。根據iSeeCars.com的數據，過去一年中，二手電動車的貶值速度特別快於其他類型的車輛。附表是年度價格跌幅最大的十款車型，可能是找到好交易的理想選擇。

三、設立現實的成本期望

由於疫情期間價格上漲，沒有關注趨勢的二手車購買者在開始尋找下一輛車時可能會大吃一驚。

供應短缺的熱門車型，並沒有想像中跌得那麼大。例如一輛行駛5萬哩、五年車齡的豐田RAV4，標價可能超過2萬元。 這對許多二手車購買者來說是超出預算 的。如果個人預算緊張，那就要提前設定現實的期望，預先安排好融資，這樣就知道自己能負擔多少，然後去找符合預算的車輛。

四、善用議價空間

由於高貸款利率導致需求低迷，二手車購買者在當前市場中具有優勢。這意味著購買者應該嘗試議價以獲得更低的價格，有幾個小貼士（tips）可參考。

1、時間：月底可能是達成交易的最佳時間，因為銷售人員通常會努力達到月度配額。根據購車應用CoPilot的CEO Pat Ryan所說，在經銷商處購買二手車，只有月底才是重要的。

2、近似款比較：無論何時購車，都應將想購買的車與具有類似特徵和里程的車輛進行比較。