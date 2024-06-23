洛杉磯花燈藝術博覽會「長安燈會」 重現大唐盛世
南加華人區即將迎來花燈盛會。洛杉磯花燈藝術博覽會「長安燈會」組委會宣布，將從10月中旬開始在亞凱迪亞（Arcadia）跑馬場舉辦為期一個月的燈會，屆時會有「大唐盛世」、「探索未來」和「恐龍樂園」三個主題區域，展出花燈都出自四川自貢。
主辦方代表葉靜之表示，今年正值中美建交45周年，他們決定於10月中旬到11月中旬在Santa Anita跑馬場舉辦「長安燈會」。燈會規模空前，占地超過100畝，分為三個主題區域，滿足不同年齡層和族裔人群的需求。所有花燈都來自中國著名花燈之鄉四川自貢，並運輸到美國現場搭建完成。他們希望以花燈為媒，向美國和世界展示中華民族的優秀傳統文化。
她表示，為此特別選定一隻名為七仔的棕色大熊貓作為燈會吉祥物。這是全球唯一的棕色熊貓，目前生活在陝西秦嶺大熊貓研究中心，因其罕見的棕白毛色，被譽為寶中之寶。希望將「長安燈會」打造成一個具有高人氣的大規模嘉年華活動，估計參與人次將超過25萬。除了花燈展區，現場預計有240個展位，展示和售賣中外美食、非遺文創及手工日用品等產品。
中國駐洛杉磯總領館副總領事李志強和文化參贊王太鈺、國會議員趙美心（Judy Chu）等民選官員出席發布會。李志強表示，觀賞燈會是中國的傳統文化。這幾年西安燈會異軍突起，成為中國首屈一指的盛會。無論何時去往西安，一定會對其大唐不夜城的氣象留下深刻印象。
現在的中國花燈融入很多科技元素，更加五彩繽紛，期待組委會把西安的燈會美麗搬到洛杉磯，提升洛杉磯旅遊形象，這是非常有意義的事情。同時西安和洛杉磯剛結成旅遊夥伴城市，希望雙方互相帶動彼此的旅遊。
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