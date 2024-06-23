Trader Joe's「雞蛋仔」泡泡華夫餅上架被瘋搶

Trader Joe's新上架的雞蛋仔，受華人追捧。（記者朱敏梓／攝影）

Trader Joe's 自主研發的產品，以廉價、優質受到大眾歡迎。近幾年來Trader Joe's也開始瞄準亞洲美食，上架了諸多爆款產品，近日上架了一款經典的香港街頭小食「雞蛋 仔」被顧客瘋搶，更有華人 囤貨十幾盒，稱「和小吃店裡的一模一樣」。

這款新上架的「雞蛋仔」名叫「泡泡華夫餅」（Bubble Waffles），與傳統的雞蛋仔不同，這是一款純素食產品，不含有雞蛋成分，而是由椰奶、小麥粉、蔗糖、米糠起酥油和香草豆沙製成，素食主義者可以享用。一包共有4個雞蛋仔，售價為4.49元，加熱方式也十分簡單，只需要氣炸鍋325華氏度加熱3至5分鐘即可，或是使用微波爐，又是另一番風味。

雞蛋仔食用方法簡單，只需要空氣炸鍋加熱3至5分鐘。（記者朱敏梓／攝影）

來自廣東的李小姐說，看到Trader Joe's上架這款產品立即去買了，雖然這款雞蛋仔不含雞蛋，但是有很香的蛋奶味，邊緣薄脆如曲奇的口感和內芯麻糬的軟糯搭配恰到好處，就是童年記憶裡的味道。

不少華人表示，比起常規雞蛋仔的鬆軟蛋糕感，這款麻糬口感的雞蛋仔更有嚼勁，軟糯香甜，味道也不會太甜，與小吃店內又小又貴的雞蛋仔相比，性價比很高。許多網友也給出了超高評價，甚至有人表示因為太好吃，立即囤貨十幾盒。該產品一經上架，許多門店都已經斷貨，十分暢銷。

還有網友DIY了新式吃法，例如在雞蛋仔上挖上一勺香草冰淇淋，再點綴些許水果，則是一道美味的下午茶甜點；或是在上面撒上奶酪，配上一個雞蛋，則是一頓營養豐富的早餐。

近年來Trader Joe's上架了許多亞洲美食，被許多網友戲稱「研發沒有瓶頸」，例如長年位於最高評價前十名的陳皮雞（Mandarin Orange Chicken）、皮薄多汁的雞肉/豬肉小籠包、火遍社交網絡秒斷貨的韓國紫菜包飯（Kimbap)、外脆裡嫩的日式炸雞塊（Chicken Karaage)、用料紮實的日式炒飯、堪比奶茶店的黑糖珍珠奶茶等，方便製作又味道在線的產品成為許多上班族和學生的首選，受到民眾歡迎。