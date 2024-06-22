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投訴被叫「武漢」遭解雇 華警與警局庭外和解

編譯林思牧／綜合報導

前西柯汶那同性戀華裔警員2022年向法院提訴，控告同事辱稱他為「武漢」（Wuhan），他向高層投訴後不但情況沒有紓解，還被報復與解雇。原告的律師日前通知法官，指出原告已與市警局達成庭外和解的初步協議。

Christopher T. Huynh是同性戀者，2020年疫情大爆發時，大家都認為那是起源於中國的武漢。他在訟狀中指出，那年3月，有些警局的同事稱他為武漢，也用侮辱性的言詞汙衊他的性別取向。據他所述，他和兩名警局士官（sergents）向上級抗議，但都被置之不理。

更有甚者，上級開始對他嚴格審查，在到達年度考績檢驗時不給他加薪，最後還將他開除，理由是他不誠實。他在2022年10月向洛杉磯高等法院（Los Angeles Superior Court）提出訴訟，指控市警局歧視（discrimination ）、騷擾（harassment）和報復（retaliation）。在某些事件中，上級甚至在場，但他們都沒有去制止侵犯者。Huynh在市警局任職時，還擔任英語與廣東話之間的傳譯。

西柯汶那市警局的答辯律師以文件回應該訴訟，指出那是無端的訴訟（meritless lawsuit），Huynh之所以被市警局解雇，是因為執勤時發生的一件車禍，Huynh在報告時說謊，這是Huynh被解雇的唯一原因，與他的族裔、語言、食物偏好及性向完全無關。

Huynh的律師在6月4日向洛杉磯高等法院的謝珀法官（Judge Barbara M. Scheper）呈遞文件，指出原告與西柯汶那市警局初步達成「有條件庭外和解」（conditional settlement），應該會在12月31日之前完成各項程序，然後會通知法院把該訴訟解除。在文件中沒有提到和解的金額是多少。

武漢 洛杉磯 同性戀

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