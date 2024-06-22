法航 在LAX開設貴賓休息室

法國航空（Air France）21日在洛杉磯國際機場 （LAX）Tom Bradley國際航廈，開幕其全新貴賓休息室。（法航官網圖片）

法國航空（Air France）21日在洛杉磯國際機場 （LAX ）Tom Bradley國際航廈開幕其全新貴賓休息室，休息室隨處可見法國風情，包括特色法國美食美酒和嬌韻詩免費護理等。

根據ThePointsGuy，乘坐法國航空、荷蘭皇家 航空（KLM）、達美航空和其他天合聯盟航空公司國際商務艙或頭等艙的乘客，及天合聯盟Elite Plus（相當於達美金卡或更高級別）精英會員也可使用該休息室。

今年夏天，法國航空將每天營運三到四班（每周最多26 班）從洛杉磯飛往其樞紐巴黎戴高樂機場(CDG) 的航班，荷蘭皇家航空將運營每天兩班從洛杉磯國際機場飛往AMS機場直飛航班，預計每天中午12時到晚上9時是休息室最繁忙的時間。

法國航空位於LAX國際航廈的貴賓休息室非常寬敞，法國航空-荷航長途營運資深副總裁Zoran Jelkic表示，法航與荷航一起，每天有七個航班從洛杉磯國際機場出發，在北美運營方面僅次於紐約的甘迺迪國際機場。休息室由不同區域組成，遊客會注意到整個空間中藍色、白色和紅色，這是法國航空和法國國旗的顏色，人們置身其中感覺好像已抵達法國。

法國航空（Air France）休息室家具，由法國設計師設計。（法航官網圖片）

休息室家具由法國設計師設計。包括Margaux Keller的球形燈具、Pierre Paulin 迷幻紅色Ribbon扶手椅、Charlotte Perriand的曲線咖啡桌和Patrick Jouin的蜿蜒Ester椅子， 還有一個私人隔間供需要打電話的人使用。La Premiere（頭等艙）乘客及該航空公司的超級VIP Hippocampe（即：高消費）乘客還擁有一間專屬房間，最多可容納12位客人。

休息室最引人注目的是其嬌韻詩（Clarins）水療中心，LAX水療中心將於9月正式開業，每天營業時間為上午11時至晚上8:30。LAX有兩個護理艙，按照先到先得的原則，為旅客提供20分鐘免費面部護理，可選擇抗時差、即時排毒和亮眼眼部護理三種主題。每項護理均採用嬌韻詩標誌性的按摩技術和其植物提取物產品進行。

法航休息室還設有各種自助餐檯，客人在早上可品嘗水果、糕點、麥片和優格等食品，及自助咖啡飲料和茶。在下午和晚上有沙拉、三明治、乳蛋餅和各種沙拉，再加上巧克力慕斯和布丁等，及更豐盛的法式特色菜，如勃艮第牛肉、紅燒雞肉和普羅旺斯安康魚等。同時在酒吧品嘗各式法國美酒。