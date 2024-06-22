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不說話、不唱歌 靠演技

記者楊青╱洛杉磯報導

根據維基百科、ZipRecruiter等網站的信息，群眾演員英文「Background actor」或「Extra」，俗稱背景演員、臨時演員、編外演員，以不說話、不唱歌的「默聲」身分出現在電影、電視、舞台、音樂劇、歌劇或芭蕾舞作品表演的背景中。傳統上，戰爭電影和史詩電影的群眾演員陣容最大，可達數百至數千人，大型歌劇也可能需要為數龐大的群眾演員。群眾演員都有酬勞。

群眾演員的選角標準取決於作品要求，他們並非完全不需要表演經驗；相反的，導演通常會對群眾演員的想像力和表演有一定要求，工作準時性、可靠性和配合度都有一定門檻。

自2012年以來，美國大多數影視作品都屬於演員工會（SAG）和美國電視和廣播藝術家聯合會（AFTRA）兩個工會管轄範圍。群眾演員的選擇，通常由一些專門的選角機構承擔，這些機構通常抽取10%至15%的佣金。應徵的群眾演員通常需要提供個人簡歷，說明個人詳細信息和身體尺寸，以及是否有特殊技能（如舞台打鬥、滑冰滑雪、跳舞等）、頭像和全身照片。

群演工作時間很大程度上取決於導演和拍攝場景需要，一些角色可能只需一兩天，一些角色則可能需時較長，比如《鐵達尼號》的150名核心群眾演員扮演船上乘客，在整個拍攝過程中受雇。

截至2024年6月7日，美國群眾演員的平均時薪為23.55元，雖然最高時薪可達55.53元，最低7.93元，但目前美國大部分群演時薪在13.70元（約25%）至26.92元（約75%）。好萊塢群演每天報酬在100至200元之間。

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