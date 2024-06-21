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加州衛生廳促醫療公平 制定「健康公平路線圖」

記者朱敏梓/洛杉磯報導
DHCS首席衛生公平官Pamela Riley分享DHCS在實現醫療公平方面的諸多措施。（ZOOM截圖）
DHCS首席衛生公平官Pamela Riley分享DHCS在實現醫療公平方面的諸多措施。（ZOOM截圖）

加州衛生廳（Department of Health Care Services，簡稱DHCS）與少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）合作，18日舉行線上研討會，分享DHCS在消除醫療差距方面的重大改革，以及如何透過傾聽各族群需求，推動醫療健康平等。

儘管加州在2022年投保水平達到新高，但許多加州人在獲得及時、優質和公平的醫療保健方面仍存障礙，尤其是低收入和有色人群，患病率和死亡率通常更高。在過去十年中，DHCS致力於透過對Medi-Cal改革來消除健康差距。

DHCS首席衛生公平官兼品質和人口健康管理助理副主任Pamela Riley表示，在今年早些時候，DHCS宣布為所有符合收入條件的人提供醫療保險，無論其年齡或移民身分，這是擴大醫療保健服務方面深遠的一步，近1500萬加州人加入了Medi-Cal。此外，DHCS正在實施醫療轉型，包括社區支持服務，透過提供房屋改造、健康膳食、住房支持等服務來解決健康的社會驅動因素；成立醫學會員顧問委員會，真正提高會員參與度，並從醫療會員和照護人員那裡獲得直接回饋和意見等。

Pamela補充，醫療轉型的重要一步是推出「健康公平路線圖」，這是一個階段性計畫，第一階段是聽取全州範圍內會員的回饋，已於今年稍早結束；即將到來的第二階段是協同設計階段，將從會員、倡導者、社區組織、提供者和利益相關者那裡獲得意見反饋，尤其是優先考慮有色人種包括非裔、拉丁裔、亞裔等群體的聲音，以及殘疾人、有行為健康問題、偏遠地區民眾的需求。在這些反饋的基礎上，將進入第三階段，即確定主題並設計最終的「健康公平路線圖」，實現公平和以人為本的醫療保健服務系統。

作為DHCS計畫的社區合作機構，「Choice in Aging」主席Debbie Toth表示，DHCS的聆聽會議與透過Medi-Cal接受醫療保健的個人建立聯繫，幫助DHCS了解多元化人群的需求，以及更好地認識到社區組織價值。此外，她指出，需要增加為長者和殘疾人提供服務的勞動力，並以多種不同語言進行服務，這樣才能更好地利用專業知識來幫助體弱長者、患有多種合併症的人、難民和不會說英語的移民。

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